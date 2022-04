Chiều 9-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ (tại Đền mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) và Quốc tổ Lạc Long Quân (trong quần thể Khu Di tích lịch sử Đền Hùng ở Phú Thọ).



Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại đền thờ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân. Ảnh: TTXVN

Sáng nay, 10-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 để tri ân công đức các vua Hùng đã có công dựng nước tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ.

- Sáng sớm 9-4 (mùng 9-3 âm lịch), dòng người đổ về Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) đã khá đông đúc song không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Hầu hết du khách thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến trong ngày Giỗ Tổ (mùng 10-3 âm lịch), lượng du khách về đây tiếp tục tăng cao.

Ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, cho biết lượng khách đổ về đền để dâng hương, tham quan những ngày qua lớn hơn so với dịp này năm ngoái. Để tránh tình trạng chen lấn, năm nay, ban tổ chức bố trí nhiều khu vui chơi, triển lãm để phân tán người dân, giảm ùn tắc cục bộ. Ngoài ra, có khoảng 200 người là thanh niên tình nguyện, nhân viên khu di tích túc trực, hướng dẫn người dân chấp hành quy định. Cảnh sát giao thông được bố trí ở 7 hướng là các điểm đầu vào tỉnh và dọc đường vào khu di tích để phân luồng phương tiện.

Hàng ngàn du khách từ các tỉnh - thành như TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương đã đổ về TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để vui chơi, tắm biển trong ngày 9-4. Nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh trong ngày đầu nghỉ lễ đã đạt công suất phòng từ 70% trở lên. Đại diện một số doanh nghiệp du lịch cho biết du khách vẫn còn tâm lý dè dặt nên không chủ động sớm và thường chỉ lưu trú trong 1-2 ngày. Dự báo, ngày 10-4 (mùng 10-3 âm lịch), lượng khách sẽ tăng mạnh hơn, công suất phòng lưu trú có thể đạt đủ 100%.

Nhiều chuyến bay từ Hà Nội, TP HCM... đến TP Đà Nẵng dịp này chật kín khách. Trong ngày 9-4, riêng Khu Du lịch Núi Thần Tài đã tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khách đến tham quan. Các điểm du lịch khác như Bà Nà Hills, danh thắng Ngũ Hành Sơn, bãi biển Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê... cũng tấp nập khách du lịch.

Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng là một điểm đến được nhiều người lựa chọn trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết lượng khách đến Hội An tham quan, lưu trú tăng dần từ Tết âm lịch đến nay. Dịp này, nhiều khách sạn trên địa bàn đạt 70%-80% công suất đặt phòng.

Giải chạy VnExpress Marathon Huế 2022 trùng vào dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ nên lượng khách đến TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tăng khá mạnh. Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tổng khách lưu trú đã đặt phòng trong 5 ngày (từ ngày 8 đến 12-4) là khoảng 20.000 lượt. Công suất sử dụng phòng trong ngày 9 và 10-4 lên đến 70%.

Cùng ngày, Ban Quản lý cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đảo Lý Sơn đã đón khoảng 1.000 du khách đến tham quan. Đặc biệt, đảo Lý Sơn sáng 9-4 đón chuyến tàu đầu tiên đưa khoảng 300 du khách từ TP Đà Nẵng vượt biển đến tham quan huyện đảo. "Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa 2 địa phương Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong giai đoạn phục hồi và mở cửa du lịch, mở ra tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch đường thủy" - bà Huỳnh Thị Phương Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.