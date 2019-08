Trận mưa lớn kéo dài từ rạng sáng đến chiều nay 3-8 do ảnh hưởng bởi bão số 3 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 đã khiến rất nhiều nơi tại TP Hà Nội bị ngập nặng.



Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt.

Cảnh báo đợt mưa này khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như: Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc; Quận Ba Đình: Quan Thánh, Đội Cấn, ngã tư Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, ngã tư Ngọc Hà-Lê Hồng Phong; Quận Hoàn Kiếm: Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phan Bội Châu; Quận Hoàng Mai: phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái, Định Công, Linh Đàm, Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng); Quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Trích Sài; Quận Hai Bà Trưng: Phố Minh Khai, Lạc Trung, Nguyễn Khoái; Quận Thanh Xuân: Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân; Quận Cầu Giấy: Trần Bình, Hoa Bằng, Yên Hòa, Phan Văn Trường, Lê Văn Lương; Quận Nam Từ Liêm: Đỗ Đức Dục, Đại Lộ Thăng Long; Quận Bắc Từ Liêm: Xuân Đỉnh, Tân Xuân.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội nhập sâu

Nhiều tuyến phố biến thành "sông" khiến người dân cùng phương tiện đi lại rất khó khăn. Người dân phải bì bõm trên những tuyến đường, khu phố ngập sâu.

Những hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận về cảnh ngập lụt trong ngày 3-8 tại Hà Nội: