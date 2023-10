Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo tổng lượng mưa của tháng 10-2023 phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Số ngày mưa trong tháng 10 từ 15 - 20 ngày. Theo đó, khu vực ven biển miền Tây có mưa từ 18 - 22 ngày; khu vực ven biên giới Tây Nam và ven biển phía Đông có mưa từ 10 - 15 ngày.

Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 10, Nam Bộ có mưa dông diện rộng kéo dài; mưa vừa, mưa to đến rất to xuất hiện khá nhiều.

Trong tháng 10, Nam Bộ có mưa từ 15 - 20 ngày

Sang 10 ngày tiếp theo, Nam Bộ có mưa dông diện rộng ít hôm. Sau đó, mưa giảm dần, khả năng vẫn còn mưa diện rộng nhưng lượng mưa giảm nhiều so với 10 ngày đầu tiên của tháng.

Những ngày cuối của tháng, Nam Bộ có mưa giảm so với 10 ngày đầu và giữa tháng, hầu hết chỉ còn mưa nhỏ đến vừa.

Nhiệt độ của tháng 10 cao hơn so với trung bình nhiều năm, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Theo đó, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 27 - 28.5 độ C; cao nhất phổ biến từ 30-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 - 27 độ C.

Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong tháng 10, khả năng có 2 - 3 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Do vậy, cần đề phòng xoáy thuận nhiệt đới này gây nên những đợt gió Tây Nam mạnh, thời tiết nguy hiểm trên biển và mưa dông diện rộng trên đất liền khu vực Nam Bộ.

Đơn vị này đưa ra cảnh báo dông, lốc, sét có cường độ mạnh, có khả năng gây nên những thiệt hại về người, tài sản và hoa màu. Mưa lớn diện rộng có thể có ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng… cũng như đời sống, xã hội. Ngoài ra, bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển.