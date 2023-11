Lê Thị Lệ Hoa (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đã có 11 lần hiến máu nhân đạo. Cô gái sinh năm 1998 xem đó là một hành trình ý nghĩa và bản thân chưa hề có ý định dừng lại.



Chủ động làm việc tốt

Nguyễn Thị Diễm My trong một lần hiến máu

Lệ Hoa thường xuyên tìm kiếm cơ hội đi hiến máu khi đủ sức khỏe và tuân thủ yêu cầu về thời gian giữa các lần hiến. Cô thường hiến máu ở Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM (đường Thiên Phước, quận Tân Bình). Ít hôm trước, Hoa đến trung tâm nhưng nơi này vừa đủ chỉ tiêu nên cô lại đến ngày hội Hiến máu nhân đạo tổ chức ở quận 3.

Lệ Hoa lần đầu hiến máu khi còn là sinh viên năm nhất Trường ĐH Luật TP HCM. Đó là những ngày đáng nhớ của cô gái mới lớn khi phải xa nhà, vào một đô thị lớn sinh sống và học tập. Lệ Hoa tìm hiểu tường tận các quy trình hiến máu, càng tiếp cận sâu cô càng trân trọng lợi ích mà công tác hiến máu nhân đạo mang đến cho cộng đồng. Những giọt máu được trao đi có thể góp phần kịp thời cứu sống tính mạng của một người khác. Với Lệ Hoa, trái tim bác ái còn cần kèm sự hiểu biết và thái độ chân thành để mỗi nghĩa cử trao đi được trọn vẹn giá trị. Không chỉ duy trì lối sống cân bằng, lành mạnh để sẵn sàng hiến máu khi có thể mà Hoa còn truyền cảm hứng để nhiều bạn bè, người thân quanh cô cùng chung tay vào việc làm này.

Lệ Hoa cho biết: “Với người hiến máu nhiều lần, việc hiến máu sẽ giúp họ tự giám sát sức khỏe, có ý thức nâng cao chất lượng cuộc sống”

Bức tranh của các bạn trẻ "Một thanh xuân - một chục lần hiến máu" còn có tên của Trần Hoàng Thanh (sinh năm 2002). Cậu sinh viên Học viện Cán bộ TP HCM đã hiến máu 10 lần. Điểm hẹn quen thuộc của Thanh là Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM (đơn vị quản lý ngân hàng máu và chữa các bệnh lý về máu). Là Phó Bí thư Đoàn phường Long Trường (TP Thủ Đức), Thanh còn nhiệt tình góp sức trong các công tác xã hội đa dạng khác.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 hoành hành dữ dội nhất, Thanh cũng tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Giúp đỡ cộng đồng là ưu tiên và là niềm hạnh phúc, mang đậm dấu ấn tuổi 21 của Thanh. Chàng cán bộ Đoàn là tấm gương điển hình để các đoàn viên, thanh niên khác quan tâm và tham gia hăng hái vào những hoạt động đầy tính nhân văn này.

Bản lĩnh, trách nhiệm

Trần Hoàng Thanh

Phan Thanh Hoàng

Phan Minh Hoàng (sinh năm 2005, ngụ TP Thủ Đức) vừa hiến máu lần thứ 2 với mức 350 ml. Hoàng tin rằng "trao điều tốt cho người khác thì điều lành lại tự đến với mình". Nuôi dưỡng tư duy đó, Hoàng cũng không ngần ngại chung tay cho nhiều dự án thiện nguyện khác tại trường và địa phương. Hiến máu không chỉ mang lại lợi ích về mặt sức khỏe thể chất (kích thích sản sinh máu mới, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tăng quá trình đốt cháy calo, giúp giảm cân...) mà còn tạo những trải nghiệm thú vị, làm trạng thái tinh thần tốt, tâm lý thoải mái. Hoàng cảm thấy hiểu hơn về bản thân, thêm tự tin và trưởng thành, sống có trách nhiệm hơn, chú trọng bồi dưỡng nội lực không chỉ vì sự phát triển cá nhân mà còn để có thể đóng góp cho xã hội khi cần thiết.

Từng có ý định hiến máu từ lâu nhưng chưa đủ can đảm, Nguyễn Thị Diễm My (sinh năm 2001, nhân viên văn phòng) quyết định xóa bỏ lo âu khi đã thật sự hiểu tầm quan trọng của việc hiến máu. "Nếu ai cũng sợ thì ai sẽ làm? Trước đây, tôi thiếu tự tin nhưng khi đến điểm hiến máu, được chứng kiến sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình từ đội ngũ chuyên môn và tình nguyện viên, an tâm hẳn" - My trải lòng.