Xây dựng 74 ngôi nhà cho người dân

Theo UBND huyện Nam Trà My, đến nay, huyện đã hỗ trợ người dân xây dựng lại 74 ngôi nhà vốn bị trôi, sập hoàn toàn tại 5 xã trên địa bàn với mức kinh phí 180 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, huyện đã hỗ trợ kinh phí cho 55 hộ dân sửa chữa nhà bị hư hỏng do thiên tai. Bên cạnh đó, huyện Nam Trà My đã hỗ trợ giống lúa, ngô, 18.000 con gà giống, 1.000 cây giống sầu riêng cho bà con khôi phục sản xuất.

Nguồn kinh phí đã phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại nông nghiệp đến thời điểm này cho các xã Trà Don, Trà Mai, Trà Vinh, Trà Dơn, Trà Leng là hơn 1,24 tỉ đồng. UBND huyện Nam Trà My đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ 10.000 cây ăn quả (5.000 cây sầu riêng, 5.000 cây măng cụt) để người dân khôi phục sản xuất, chuyển đổi cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế.

Tr.Thường