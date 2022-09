Dù ngày nhận nhà đã qua một tuần nhưng khi gặp lại rất nhiều hộ dân vẫn chưa hết vui mừng, háo hức khi được an cư trong căn nhà mới sau thời gian ở trọ để giao mặt bằng thi công dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư Cô Giang (quận 1, TP HCM).



Căn hộ mới khang trang, hiện đại

Là một trong số những người được Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi bàn giao chìa khóa căn hộ, ông Nguyễn Anh Tuấn vui mừng cho biết thực hiện chủ trương của UBND thành phố về việc sửa chữa, cải tạo và xây dựng mới các chung cư cũ, xuống cấp, không bảo đảm an toàn trên địa bàn thành phố, vào năm 2016, ông và nhiều cư dân khác ở chung cư Cô Giang đã đăng ký tham gia thực hiện chủ trương này.

"Đến nay, nhiều cư dân nhận được căn nhà mong ước của mình sau thời gian dài ở trọ bên ngoài. Chúng tôi rất vui mừng khi trở về sinh sống ở tòa nhà mới, chất lượng, khang trang, hiện đại cùng với các tiện ích đồng bộ ngay trên mảnh đất gia đình đã gắn bó nhiều năm. Chúng tôi rất trân trọng sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, các sở - ban - ngành và sự nỗ lực của đơn vị phát triển dự án. Xin cảm ơn lãnh đạo thành phố đã có mặt chia vui cùng chúng tôi trong sự kiện ý nghĩa này" - ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ.

Block chung cư tái định cư 388 căn hộ hoàn thành sau hơn 3 năm thi công tại vị trí chung cư Cô Giang

Chủ đầu tư dự án cho biết dự án bắt đầu xây dựng từ tháng 5-2019, trên khu đất hơn 1.000 m2, cao 36 tầng. Đến nay, đã bàn giao 388 căn hộ tái định cư đúng tiến độ theo tiêu chuẩn nhà ở chất lượng cao. "Người dân từ chỗ sống trong các căn hộ cũ kỹ, chật hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và không an toàn nay được tái định cư trong căn hộ mới, với diện tích gấp 1,5-2 lần so với căn hộ cũ. Căn hộ mới với không gian sống văn minh, hiện đại cùng các tiện ích được thiết kế đồng bộ, ngay từ chính mảnh đất mà người dân bàn giao từ rất lâu" - đại diện chủ đầu tư nói.

Chung cư Cô Giang gồm 4 lô, được xây dựng từ năm 1968 với gần 900 hộ dân sinh sống. Các lô chung cư này đều đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Năm 2006, UBND TP HCM có chủ trương xây dựng nơi đây trở thành khu căn hộ và trung tâm thương mại với quy mô 1,4 ha, gồm công trình 30 tầng với 1.092 căn hộ. Tổng chi phí bồi thường được phê duyệt là hơn 1.500 tỉ đồng. Đến năm 2011, thành phố chỉ đạo tháo dỡ khẩn cấp chung cư nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân. Tuy nhiên, trong nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thành việc di dời do người dân chưa đồng ý phương án bồi thường, tái định cư. Phải đến năm 2019, những hộ dân cuối cùng di dời ra khỏi chung cư Cô Giang, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Tìm cơ hội an cư

Mừng lễ Quốc khánh, trên địa bàn thành phố còn tổ chức lễ động thổ dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cấp D 23 Lý Tự Trọng (quận 1), quy mô 21 tầng với 160 căn hộ. Ngoài ra, thành phố cũng động thổ 2 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với tổng quy mô gần 1.500 căn. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội MR1 thuộc dự án khu dân cư Tân Thuận Tây, quận 7 (phường Bình Thuận và phường Tân Thuận Tây, quận 7). Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 712 căn hộ cho người lao động có thu nhập trung bình với đầy đủ tiện ích. Dự án chung cư NƠXH thế hệ mới Dragon E-Home (tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức) gồm 5 tòa tháp chung cư, cung cấp 764 căn, với diện tích linh hoạt từ 28-85 m2, được đầu tư theo tinh thần NƠXH thế hệ mới với thiết kế Singapore.

Hay tin dự án NƠXH Dragon E-Home tại phường Phú Hữu vừa động thổ, anh Nguyễn Hữu Phương (TP Thủ Đức) hy vọng gia đình sẽ có cơ hội được mua để có mái nhà riêng sau nhiều năm sống trong phòng trọ chật chội. Anh Phương làm công nhân xây dựng, còn vợ làm xí nghiệp may. Sau nhiều năm vất vả mưu sinh và chịu khó tiết kiệm, vợ chồng tích cóp được 300 triệu đồng và giấc mơ an cư với anh chị ngày càng gần hơn. Anh cho biết để những người nhập cư muốn bám trụ lâu dài ở TP HCM rất cần có nơi ở ổn định "an cư lạc nghiệp".

Kỳ vọng nhiều dự án nhà ở

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết các đơn vị liên quan đã nỗ lực bàn giao các căn hộ ở chung cư Cô Giang nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh, góp việc làm ý nghĩa cho ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Ông chúc người dân có căn hộ mới tại chung cư Cô Giang, an cư lạc nghiệp, sống vui, hạnh phúc và phát triển hơn.

Theo ông Phan Văn Mãi, quận 1 là trung tâm của thành phố, câu chuyện xây dựng và phát triển quận trung tâm không chỉ là xây dựng công trình cao tầng, mà đi đôi với đó là chỉnh trang đô thị, trong đó, cần tập trung xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ. "Việc thay thế chung cư cũ, xuống cấp, không còn an toàn nữa là việc rất khó. Các thế hệ lãnh đạo thành phố cũng suy nghĩ, trăn trở thúc đẩy nhanh việc này dù còn nhiều khó khăn. Kết quả hôm nay có được từ dự án chung cư Cô Giang, tuy là bước đầu, quy mô nhỏ nhưng có tính động viên rất lớn để thành phố tiếp tục thực hiện trong thời gian tới" - Chủ tịch UBND thành phố nói.

Từ thành công của công trình chung cư Cô Giang, ông Phan Văn Mãi cho biết UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo để các ngành xây dựng, kiến trúc, tài nguyên và môi trường phối hợp với các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, thủ tục để đẩy nhanh các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Thành phố phấn đấu đến năm 2025, hoàn thiện các thủ tục khởi công xây các chung cư mới, thay thế chung cư cũ cấp D và rà soát các chung cư cũ còn lại để có kế hoạch sửa chữa hoặc xây mới ở những nơi có điều kiện. "Đây là việc lớn, rất khó của thành phố nên phải quyết tâm thật cao, phối hợp thật tốt mới làm được" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Rút ngắn thủ tục đầu tư Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi ký công văn thống nhất trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cấp D trên địa bàn theo đề xuất của Sở Xây dựng. Trường hợp doanh nghiệp có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trình tự thủ tục còn 5 bước (tổng thời gian thực hiện tối đa 153 ngày). Trước đây, thủ tục đối với trường hợp này là 345 ngày. Trường hợp đất do nhà nước trực tiếp quản lý, được đầu tư xây dựng không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì quy trình gồm 7 bước (tổng thời gian thực hiện tối đa 318 ngày). Trước đây, thủ tục đầu tư đối với trường hợp này mất 540 ngày.