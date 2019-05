Nổ bình gas, quán nhậu trâu hầm sả ra tro

06/05/2019 15:33

Vào thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực quán nhậu 79 (bán món thịt trâu hầm sả) của bà Bùi Thị Quang (58 tuổi). Ngay sau đó, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, "nuốt trọn" cả quán nhậu.

Hiện trường vụ cháy quán nhậu 79

Ngọn lửa tiếp tục lan nhanh sang quán nước của anh Nguyễn Quốc Kiên (36 tuổi) làm thiệt hại nhiều vật dụng của quán, sau đó ngọn lửa tiếp tục gây ảnh hưởng 2 căn nhà liền kề của 2 hộ dân cạnh quán nhậu 79. May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an huyện Hòa Bình đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức dập lửa. Do đám cháy xảy ra vào thời tiết nắng nóng, khiến công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 1 giờ sau thì ngọn lửa mới được khống chế.

Nhiều vật dụng cháy ra tro

Ông Trần Văn Lịnh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu, cho biết: "Ngay sau khi nhận thông tin từ vụ cháy, tôi đã huy động các ban ngành đoàn thể, công an, dân quân, dân phòng cùng người dân địa phương của xã dùng các phương tiện của xã để trực tiếp qua chữa cháy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, các căn nhà làm vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên nhanh. Sau khi đến hiện trường nhận thấy tình hình có thể cháy lan thêm, tôi đã trực tiếp báo cáo về Ban Chỉ huy Công an huyện Hòa Bình để điều lực lượng chữa cháy của huyện và báo cho Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh để chữa cháy giúp người dân…"

"Trước mắt thì UBND xã Vĩnh Hậu cử các lực lượng công an, dân phòng, dân quân cùng các ban ngành có liên quan và gia đình khắc phục hậu quả của đám cháy. UBND xã cũng trích một phần kinh phí để hỗ trợ cho các gia đình vượt qua khó khăn và ổn định trong cuộc sống, đồng thời sẽ tổng hợp số liệu cụ thể gởi về huyện để hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại", ông Lịnh cho biết thêm.

Tin - ảnh: Phúc Nguyên