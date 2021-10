Thảm họa thiên tai không dừng lại

Từ đầu năm 2008, tại hội thảo "Miền Trung - vận hội mới cho đầu tư và phát triển", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư lúc đó là ông Nguyễn Bích Đạt đã nhấn mạnh mục đích "thu hút đầu tư vào xây dựng hạ tầng giao thông, vào các ngành dịch vụ chất lượng cao và các khu kinh tế, khu công nghiệp" cho miền Trung; rút ngắn dần khoảng cách phát triển giữa các vùng. Hội thảo kết luận đến năm 2010, toàn vùng từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và 5 tỉnh Tây nguyên phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10%/năm!

Bộ Xây dựng sau đó cũng đã xây dựng "Đề án chung sống an toàn với lũ, lụt" tại 11 tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên, đề xuất các giải pháp chung sống an toàn với lũ, trong đó có việc lập quy hoạch xây dựng các khu vực ngập lụt và kiên cố hóa công trình, nhất là nhà ở dân cư. Những tiêu chuẩn xây dựng này sẽ phải khác nhiều so với tiêu chuẩn các công trình hạ tầng ở những vùng khác, trong đó chú ý tiêu chuẩn nhà ở của dân, các công trình sơ tán khi bão lũ đến. Đây sẽ là căn cứ thống nhất để triển khai các chương trình, dự án phòng chống thiên tai đang thực hiện ở miền Trung. Chính phủ đã thông qua đề án này.

Tuy có nhiều hội thảo, nhiều ý kiến chỉ đạo của các nhà khoa học và từ trung ương như vậy nhưng thảm họa thiên tai vẫn không dừng lại, như vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), Trà Leng - Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam)...