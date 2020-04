Công an tỉnh Đồng Nai ngày 22-4 đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc cách chức đối với thượng tá Đặng Thế Trung - Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.



Trước đó, ông Trung cũng đã bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai căn cứ theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng.

Ông Trung được xác định là đã có các vi phạm rất nghiêm trọng, liên quan trách nhiệm nhiều vụ việc sai phạm xảy ra trong thời gian dài qua.

Ông Đặng Thế Trung vừa bị cách chức Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai

Ông Trung được bổ nhiệm làm Trưởng phòng CSGT đầu năm 2017 dưới quyền của đại tá, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thời điểm đó là ông Huỳnh Tiến Mạnh, cũng bị cách chức giám đốc công an tỉnh.

Trước đó, ông Trung đã công tác nhiều năm liền ở Phòng CSGT, từng là trưởng trạm CSGT Quốc lộ 51, Trưởng trạm CSGT Dầu Giây, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, cùng với ông Trung, một số lãnh đạo cấp phòng khác tại Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã bị kỷ luật về mặt Đảng.