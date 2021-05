Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tối 6-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.



Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân khu Đa Hội, Châu Khê - Ảnh: CTV

Từ 00 giờ 00 ngày 7-5, áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện: Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và TP Bắc Ninh.

Các địa phương trên dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết, nếu cần thiết phải tổ chức thì không được tập trung trên 20 người trong 1 phòng và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Dừng hoạt động sau cho đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh gồm: Dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ (bao gồm cả ăn sáng); trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn, uống phục vụ khách lưu trú; các dịch vụ giải khát, bao gồm cả các quán: Cà phê, quán trà đá, quán trà chanh...; các dịch vụ ăn uống trong các trung tâm thương mại, siêu thị và chợ dân sinh.

Tiếp tục dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật; hoạt động vui chơi, giải trí; cơ sở làm đẹp; karaoke; massage; xông hơi; rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; các hình thức kinh doanh dịch vụ hoạt động như quán bar, vũ trường.

Tiếp tục tạm dừng tổ chức lễ khai mạc Đại hội thể dục, thể thao cấp xã, các giải thi đấu thể thao, hoạt động của các bể bơi; tạm dừng hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập Gym, Aerobic, Yoga...

Tiếp tục tạm dừng đón khách tại các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; tạm dừng hoạt động, đóng cửa các khu, điểm du lịch. Dừng các tour du lịch đưa, đón khách từ tỉnh ngoài.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh không nêu phần trên: Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo kiểm soát tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, chú trọng thực hiện các biện pháp: Đo thân nhiệt; đeo khẩu trang; sát khuẩn tay; đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 m giữa người với người; chia ca sản xuất, ca ăn; vệ sinh khử khuẩn môi trường hàng ngày sau mỗi ca sản xuất, ca ăn; đảm bảo công tác an toàn thực phẩm... sẵn sàng phương án cách ly tập trung cho công nhân tại doanh nghiệp trong trường hợp xuất hiện dịch trong doanh nghiệp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý tổ chức thực hiện.

Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ và phải được sự đồng ý của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức họp trực tuyến, làm việc qua mạng Internet nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là khi đi, đến các tỉnh, thành phố có dịch. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn việc tạm dừng và tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, báo cáo UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 7-5-2021.

Hạn chế việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công điện tử; không giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng để quản lý chặt chẽ dân cư trên địa bàn, tổ chức kiểm soát chặt chẽ người có nguy cơ cao vào địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch.

Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện dã chiến, bảo đảm sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng; kịp thời bổ sung các tình huống, kịch bản phù hợp với diễn biến của dịch. Nâng cao năng lực xét nghiệm; khẩn trương tổ chức truy vết thần tốc, tổ chức xét nghiệm nhanh để có biện pháp xử lý kịp thời. Chỉ đạo phân luồng, tuyến khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; có phương án chia ca, kíp thay nhau làm việc tại các cơ sở y tế để bảo vệ an toàn cho lực lượng cán bộ y tế.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kể cả xử lý hình sự đối với các vụ việc nghiêm trọng về phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố truy vết triệt để các F1, F2, F3 để có biện pháp xử lý theo quy định. Tăng cường nhân lực đảm bảo an ninh, an toàn cho các vùng cách ly và các khu vực xung quanh.

Chủ tịch UBND các huyện: Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, thị xã Từ Sơn và TP Bắc Ninh thực hiện quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, hướng dẫn của ngành Y tế. Đảm bảo thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", phối hợp với Sở Công Thương thực hiện việc cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm khi cần thiết. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền lưu động bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, nơi công cộng; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

UBND các huyện: Yên Phong, Gia Bình, Quế Võ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các Tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch khi thực hiện giãn cách xã hội; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tuyên truyền, vận động nhân dân yên tâm tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, của tỉnh; quan tâm, động viên các doanh nghiệp tập trung sắp xếp, tổ chức hoạt động, từng bước khôi phục, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, để thực hiện mục tiêu kép là đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.