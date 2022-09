Tối 28-9, thực hiện theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an thị xã Vĩnh Châu đã tạm đình chỉ công tác đối với tổ công tác gồm 4 người liên quan đến clip dài hơn 5 phút ghi lại hình ảnh cán bộ công an đánh dã man 1 nam sinh vi phạm luật giao thông.

Vụ việc được xác định là xảy ra vào chiều 25-9.

Hình ảnh cắt ra từ clip

Theo đó, tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự và Cơ động của Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 4 người, trong lúc tuần tra thì phát hiện 2 nam sinh đi trên xe máy trên 100 phân khối nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, nam sinh cầm lái đã lạng lách, tăng tốc bỏ chạy trên tuyến Nam Sông Hậu theo hướng xã Vĩnh Phước về xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu.

Khi đến một nhà kho ở xã Vĩnh Hải thì lực lượng tuần tra đuổi kịp, dẫn đến hành vi đánh đập nam sinh như trong clip.

Clip đánh dã man nam sinh

Theo đó, khi 2 xe cùng dừng lại, 1 cán bộ CSGT và 1 cán bộ CSTT lao vào đấm, đá liên tục vào bụng, ngực nam sinh điều khiển xe.

Thậm chí, 2 cán bộ này còn dùng dùi cui, nón bảo hiểm đánh rất mạnh vào đầu, lưng khiến nam sinh này liên tục ôm đầu chịu đựng, còn học sinh kia chỉ biết lùi ra trong sợ hãi.

Lát sau, 2 cán bộ CSTT khác chạy môtô đến. Một trong 2 người này tiếp tục đánh nam sinh lúc nãy.

Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận đang cho kiểm tra. Nếu đúng như diễn ra trong clip thì sẽ xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.