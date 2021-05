Trưa 7-5, UBND TP HCM đã ra công văn khẩn gửi các sở, ban, ngành, quận huyện, TP Thủ Đức yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga ...); các trung tâm nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức.



Tạm dừng các sự kiện, hoạt động tập trung trên 30 người ở nơi công cộng (thể dục thể thao ngoài trời, hội chợ ...). Việc tạm dừng các hoạt động trên bắt đầu từ 18 giờ ngày 7-5-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Hẻm 359, Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3 có 61 hộ dân sinh sống đang bị phong tỏa do liên quan tới ca tái dương tính Covid-19 (Ảnh: ANH THƯ)

Theo UBND TP HCM, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và trong nước; liên tiếp nhiều ca mắc Covid-19 trong cộng đồng được phát hiện tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục xâm nhập và lây lan tại TP HCM là rất cao. Việc tạm dừng thêm các hoạt động trên nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

UBND TP HCM cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức, đơn vị và từng người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức và trách nhiệm vì sức khỏe cá nhân và cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Những lĩnh vực được phép hoạt động phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của ngành y tế và các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 do UBND TP HCM ban hành. Các sự kiện, hoạt động khi tổ chức phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 1 mét giữa người với người và số lượng người tham dự không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, UBND TP HCM đã yêu cầu tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường, karaoke, rạp chiếu phim... TP HCM cũng cho học sinh ngưng đến trường từ ngày 10-5 để phòng, chống dịch Covid-19