Khoảng 20 giờ 40 phút một người dân ở xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết hiện nay tại địa bàn này xảy ra chuyện hy hữu. Theo người này, một "xe tù" đang dừng đèn đỏ thì các tù nhân phóng xuống xe tẩu thoát. Tình hình đang hỗn loạn. Công an bao vây hiện trường yêu cầu người dân vào nhà đóng tất cả cửa lại.

Lúc 21 giờ trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo Người Lao Động, ông Đoàn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Tân xác nhận chuyện trên. Ông Tuấn cho biết đang xác minh sự vụ nhưng thông tin ban đầu là công an thị xã Tân Uyên chở các đối tượng ma túy từ địa phương lên trại. Khi đi qua địa phận Vĩnh Tân, xe dừng đèn đỏ thì 3 đối tượng thoát xuống. Công an bao vây và đã bắt được một đối tượng. Ông Tuấn nói: "Xe tù bít bùng mà tại sao nhóm đó thoát được tôi cũng chưa rõ. Hiện đã bắt 1 đối tượng, còn lại công an đang tìm".

Khu vực đèn đỏ xảy ra vụ 3 đối tượng thoát khỏi "xe tù".

Đến 22 giờ 25, khu vực xảy ra vụ việc đã vãng, thỉnh thoảng mới có 1-2 xe của lực lượng chức năng rảo qua. Một nguồn tin cho biết đến thời điểm này, 2 trong số 3 đối tượng đã bị bắt