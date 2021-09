Ngày 10-9, thông tin cho biết UBND xã Thọ An (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ Cụm trưởng cụm dân cư số 4 (cụm 4) đối với bà Trần Thị Gấm liên quan đến vụ việc tập trung đông người dự đám tang ở xã Thọ An.



Bà Trần Thị Gấm bị đình chỉ nhiệm vụ - Ảnh: Đ.Tr.

Theo đó, quyết định đình chỉ do Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An Lê Hữu Hiệp ký có thời hạn đình chỉ từ ngày 9-9 đến 23-9. Nội dung quyết định đình chỉ là do bà Gấm "thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang tại cụm dân cư số 4 để tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội". Cùng với đó, quyết định này cũng yêu cầu bà Gấm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xem xét, làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tổ chức đám tang trên.

Trước đó, sau sự việc đông người tập trung đưa tang tại xã Thọ An ngày 19-8, bà Gấm cùng các thành viên tổ Covid-19 cộng đồng cụm 4 đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị xử lý vụ việc, đồng thời phản ánh thông tin tới các cơ quan báo chí.

Vào cuộc xác minh, UBND huyện Đan Phượng đã tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Trần Quyết - Chủ tịch UBND xã Thọ An; và ông Trần Văn Hải - công chức Văn hóa - Xã hội xã Thọ An (người có thân nhân qua đời và tổ chức đám tang hôm 19-8).

Sau khi nhận quyết định đình chỉ, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Gấm cho biết bản thân bà bất ngờ và bức xúc khi nhận được thông báo đình chỉ nhiệm vụ. Khẳng định quy kết thiếu trách nhiệm là không đúng, bà đã làm đơn khiếu nại, kêu cứu tới lãnh đạo UBND huyện Đan Phượng và UBND TP Hà Nội.

Về sự việc tập trung đông người tại đám tang, bà Gấm cho biết thêm bà đã có giải trình với chính quyền xã cũng như đoàn kiểm tra công vụ của huyện Đan Phượng. Trong đó, bà nêu rõ, sau khi nhận được đề nghị nới lỏng chốt kiểm dịch từ gia đình có người thân qua đời, tổ Covid-19 cộng đồng cụm 4 không đồng ý, yêu cầu phải có văn bản của xã.

"Tổ Covid-19 chúng tôi đã gọi điện báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ An, đề nghị cử cán bộ xuống phối hợp cùng cụm dân cư trong việc đảm bảo phòng dịch tại đám tang, nhưng xã không cho người xuống. Sau đó, tổ Covid-19 cộng đồng cụm 4 vẫn thực hiện theo đúng kế hoạch của cụm dân cư, cử người trông chốt, cắt cử người đo thân nhiệt và ghi chép tại gia đình tang chủ"- bà Gấm nói.

Theo bà Gấm, đến sáng 19-8, người thân trong gia đình đi đưa tang đông, gây khó khăn trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Tiếp đó, bà đã báo cáo tới chủ tịch UBND xã, đồng thời tổ Covid-19 cộng đồng cụm 4 đã làm đơn kiến nghị gửi lên cơ quan chức năng.