Ngày 29-3, trung tá Dương Minh Hùng, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận thông tin một nữ du khách người nước ngoài vừa gửi một lá thư khá xúc động vào hộp thư công vụ của đội ngũ làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung dành cho người nước ngoài ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam).



Chủ nhân lá thư - bà Cristina Daus (hàng đầu, thứ tư từ phải sang) chụp hình lưu niệm trước khi rời nơi cách ly trở về nước Ảnh: Minh Trí Nguyen

Chủ nhân của lá thư là bà Cristina Daus - trưởng đoàn khách 15 người đến từ đất nước Romania. Nhóm du khách này đến Việt Nam du lịch nhưng không may phải cách ly tập trung 14 ngày tại Khu du lịch biển Hội An (Hoi An Beach Resort) do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến ngày 27-3, nhóm khách trên hết hạn cách ly, được tỉnh Quảng Nam hỗ trợ đưa ra sân bay để trở về nước.

Trong lá thư được viết bằng tiếng Anh, nữ du khách nói rằng đã có những trải nghiệm hết sức tuyệt vời và sẽ luôn nhớ tới những ngày cách ly ở Việt Nam. Nữ du khách gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên khách sạn, chính quyền địa phương, lực lượng công an và nói rằng tất cả những người này là đại diện tuyệt vời cho chính đất nước mình.

Nội dung lá thư của nữ du khách

"Ngay cả du khách khó chịu nhất cũng phải thừa nhận điều đó và tự hỏi rằng trong tình huống vừa qua, liệu sẽ tìm đâu được nơi nào đối xử tuyệt vời như vậy" – nữ du khách viết và mong dịch nhanh qua để bà sớm có thể quay trở lại Việt Nam.

Báo Người Lao Động xin dịch đăng nguyên văn lá thư của vị nữ du khách:

Tên tôi là Cristina Daus và tôi là trưởng đoàn du lịch của nhóm 15 người Romania đã được cách ly tại Khu nghỉ dưỡng Hội An Beach. Khi tôi viết email này cho bạn, chúng tôi đang trên đường rời Việt Nam để về nhà. Tôi chỉ muốn gửi lá thư cảm ơn đội ngũ nhân viên tuyệt vời của khu nghỉ dưỡng. Các bạn đã chăm sóc chúng tôi rất nhiều và chúng tôi sẽ luôn nhớ tới "những ngày cách ly tại Việt Nam" như một trải nghiệm hết sức đặc biệt.

Đối với đội ngũ nhân viên chúng tôi đã tiếp xúc, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Nhân viên của các bạn giải quyết mọi vấn đề của chúng tôi một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Các bạn luôn thường trực nụ cười trên môi (chúng tôi có thể cảm nhận nụ cười ấy, ngay cả đằng sau chiếc khẩu trang). Dù là lực lượng chính quyền địa phương hay công an, họ đều xử lý mọi việc nhẹ nhàng với chất lượng 5 sao. Chúng tôi cảm thấy được chăm sóc rất tốt.

Đây là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam nhưng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cùng một nhóm người trong nhiều ngày đến thế. Có thể nói tất cả các bạn là đại diện tuyệt vời cho chính đất nước mình. Ngay cả du khách khó chịu nhất cũng phải thừa nhận điều đó và tự hỏi rằng trong tình huống vừa qua, liệu sẽ tìm đâu được nơi nào đối xử tuyệt vời như vậy. Hội An là điểm đến văn hóa yêu thích của tôi ở Việt Nam và tôi đặc biệt yêu thích thời gian diễn ra Đêm hội Trăng rằm. Do đó, tôi hy vọng dịch bệnh sẽ sớm chấm dứt để tôi có thể quay lại Việt Nam với các nhóm khách du lịch khác để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước các bạn. Một lần nữa, thay mặt cho tất cả du khách trong đoàn, cảm ơn các bạn rất nhiều vì mọi điều...!

Trân trọng: Cristina Daus!