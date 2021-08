Tối 22-8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, cho biết trong 12 giờ qua (từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 22-8), Nghệ An ghi nhận 44 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 2 ca trong khu phong tỏa và 29 ca đã được cách ly tập trung trước đó.

Các ca dương tính SARS-CoV-2 chủ yếu liên quan đến các chùm ca bệnh như: Chợ đầu mối Vinh, chợ Quang Trung, Trường cao đẳng Việt - Hàn và lao động từ các tỉnh phía Nam về.

Lực lượng chức năng phong tỏa một tuyến đường tại TP Vinh khi có ca mắc Covid-19.

Đáng lo ngại, trong số các ca dương tính SARS-CoV-2 mới phát hiện có trường hợp của chị N.T.M. (SN 1985), trú phường Quang Trung, TP Vinh. Bệnh nhân làm nghề shipper (giao hàng) khu vực chợ Quang Trung, hàng ngày đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều người. Ngày 18-8, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông làm xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 19-8, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh làm test nhanh 2 lần đều dương tính SARS-CoV-2, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC tỉnh. Ngày 22-8, cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 920 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 240, Quỳnh Lưu: 139, Yên Thành: 101, Kỳ Sơn: 55, Diễn Châu: 65, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 45, Hưng Nguyên: 34, Quế Phong: 34, Nam Đàn: 37, thị xã Hoàng Mai: 20, Cửa Lò: 21, Tân Kỳ: 19, Anh Sơn: 13, Đô Lương: 17, Con Cuông: 12, Quỳ Hợp: 11, Thanh Chương: 13, thị xã Thái Hòa: 6, Nghĩa Đàn: 8, Quỳ Châu: 1.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 314 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 1. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 605 bệnh nhân.

Chiều 22-8, thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Nghệ An đã họp để nghe và cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt tại địa bàn TP Vinh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã thống nhất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở yên đó". Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0 giờ ngày 23-8.

Trong thời gian thực hiện biện pháp nâng cao hơn Chỉ thị 16, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội phải được đảm bảo. Công an tỉnh tổ chức thêm các chốt kiểm soát, tăng cường thực hiện công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.