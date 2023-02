Chiều 21-2, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hạnh (SN 1984; trú thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình) về hành vi "Trộm cắp tài sản". Ngoài ra, cơ quan điều tra đang giám định tỉ lệ thương tích của nạn nhân để xem xét về hành vi "Cố ý gây thương tích" của bị can này.



Clip: Cụ bà bị cô gái trẻ cướp giật rồi kéo lê giữa đường

Khoảng 8 giờ ngày 20-2, bà Trần Thị H. (SN 1962; trú thôn Đồng Thanh Sơn, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình) đang bán rau ở chợ Hà Châu (xã Bình Phú, huyện Thăng Bình) thì bị Hạnh trộm túi xách có hơn 10 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi móc được chiếc túi của nạn nhân, Hạnh đem ra bỏ vào cốp xe. Lúc này, bà H. phát hiện liền tri hô mọi người và chạy theo giữ chiếc xe máy của Hạnh lại. Sợ bị bắt, Hạnh rồ ga bỏ chạy, kéo lê bà H. một đoạn dài khiến bà bị thương ở chân.

Hạnh cùng tang vật

Đối tượng này sau đó đã bị người dân truy đuổi, bắt giữ và báo cho Công an xã Bình Phú. Công an tạm giữ trên người Hạnh 1 túi xách mà Hạnh đã lấy trộm của bà H., bên trong có số tiền 10,2 triệu đồng; 1 xe máy hiệu Vespa BKS 92E1-563.06; 1 ĐTDĐ và số tiền 2,5 triệu đồng.

Theo đại tá Trần Văn Xuân, Hạnh là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản, có 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được áp dụng biện pháp hoãn thi hành án phạt tù.

Bà H. bị kéo lê một đoạn dài nên bị thương ở chân

Mới đây nhất, ngày 10-1, Hạnh bị TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản"; ngày 31-1, Hạnh bị TAND huyện Quế Sơn tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng mức hình phạt tù mà Hạnh chưa thi hành án là 6 năm 9 tháng tù giam.

Về phần bà H, sau khi sự việc xảy ra, mọi người đưa bà đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi sơ cứu vết thương, bà H. xin về nhà nhưng do cảm thấy quá đau nhức nên phải đưa vào nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.