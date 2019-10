Ngày 28-10, Công an thị trấn Khe Sanh, huyện cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.



Hiện trường vụ cháy

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 27-10, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở tiệm bánh kem do bà Lê Thị Nhân (ngụ khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị)) làm chủ, rồi cháy lan qua quán cắt tóc và một shop bán áo quần cạnh bên. Khi ngọn lửa bùng lên, một số người có mặt trong các ki-ốt trên đã nhanh chóng thoát ra ngoài và hô hoán người dân giúp đỡ.

Ngọn lửa bùng lên ở tiệm bánh kem ở giữa rồi lan sang 2 ki-ốt bên cạnh

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an thị trấn Khe Sanh, Công an huyện Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. Tiếp đó, 2 xe chữa cháy của Phòng PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Trị đã được điều đến hiện trường để dập lửa. Đến 2 giờ 30 phút ngày 28-10, lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt được đám cháy.

Hiện, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể do vụ cháy gây ra. Trong sáng nay, cơ quan chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.