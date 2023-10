Song thật khó tưởng tượng là cảnh đó lại diễn ra những ngày này tại thủ đô, chính xác là ở khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Cư dân khu đô thị Thanh Hà như bị đảo lộn cuộc sống từ tối 14-10 vừa qua khi không có nước sinh hoạt. Việc không có nước sinh hoạt - thứ thiết yếu không thế thiếu đối với cuộc sống thường nhật - đã khiến toàn bộ cư dân khu đô thị này lao đao, khổ sở.



Các gia đình khu đô thị Thanh Hà từ tối không được cấp nước sinh hoạt đã tìm đủ mọi cách để "xoay" bằng được nguồn nước sạch, chí ít đáp ứng nhu cầu tối thiếu nhất. Thôi thì cư dân đô thị tìm đủ mọi cách, từ xếp hàng tận đêm khuya để hứng nước cho đến đi xin và đi mua nước sạch.

Việc mất, thiếu nước sinh hoạt tại khu đô thị Thanh Hà gây xôn xao dư luận Hà Nội bởi đây là một khu đô thị lớn. Với 23 tòa nhà cao tầng với khoảng 16.000 cư dân sinh sống trong hàng ngàn căn hộ, chuyện nước sinh hoạt tại khu đô thị Thanh Hà vì thế trở thành vấn đề với TP Hà Nội. Đáng nói là hồi đầu tháng 6 vừa qua, khu đô thị cũng từng bị mất nước nhiều ngày.

Lần mất nước sinh hoạt mới nhất ở khu đô thị Thanh Hà được cho bắt nguồn từ đầu tháng 10 vừa qua khi cư dân phản ánh nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà cung cấp nặng mùi, gây mẩn ngứa, dị ứng da. Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam sau đó thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy hàm lượng amoni trong nước gấp 38 lần ngưỡng cho phép, hàm lượng Clo cũng vượt ngưỡng hàng chục lần.

Theo như lý giải của đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp nước sinh hoạt cho khu đô thị - Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà, thiếu nước sạch là do giảm lượng nước ngầm khai thác để bảo đảm xử lý, đồng thời nguồn cung từ Công ty CP Nước mặt Sông Đuống cũng thiếu hụt, giảm khoảng 2/3 so với mức bình thường trước đó... Các đơn vị liên quan cũng đưa ra những lý do, nguyên nhân khác nhau để giải thích cho phần trách nhiệm của mình trong lúc không bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch cho khu đô thị Thanh Hà.

Đây không phải là lần đầu tiên cuộc "khủng hoảng" nước sinh hoạt của cư dân khu đô thị Thanh Hà xảy ra, nhìn rộng ra cũng từng xảy ra nhiều lần, ở nhiều khu vực khác của TP Hà Nội, thậm chí có lần còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Trong khi đó, với mỗi dự án xây dựng khu đô thị, nhà ở thương mại... đều có quy hoạch, quy định chi tiết về các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, điều quan trọng là những quy định đó thực hiện như thế nào sau đó mới là điều đáng bàn, đáng quan tâm. Chuyện hàng ngàn cư dân thức đêm hứng nước ở khu đô thị Thanh Hà nếu không làm rõ, quy trách nhiệm cụ thể thì không loại trừ ở khả năng tái diễn không chỉ ở đây, mà có thể còn các nơi khác ở Hà Nội.