Sẽ tạo điều kiện tốt nhất

Trở về địa phương được đoàn tụ cùng gia đình, khi được hỏi để các con bên đó chị có nhớ, có muốn quay lại Trung Quốc không, người phụ nữ này oà khóc nức nở rồi cho biết rất nhớ các con nhưng không muốn quay lại bên đó vì sợ cuộc sống khổ cực, bị đánh đập, ngược đãi.

"Giờ cháu tôi đã trở về, tôi rất vui nhưng cũng rất lo lắng, vì hoàn cảnh của nó quá éo le, nhà cửa không còn, bố thì đi lang thang, hộ khẩu, hộ tịch không có. Còn tôi cũng không thể nuôi cháu mãi được, vì còn chồng tôi, các con tôi nữa. Chúng tôi mong chính quyền tạo điều kiện khôi phục lại hộ khẩu, hộ tịch để cháu tôi có danh phận"- bà K. mong muốn.

Ông Doãn Huy Thành, Trưởng Công an xã Đông Hòa, cho biết địa phương đã báo cáo sự việc tới Công an huyện Đông Sơn để có hướng giải quyết. "Chị O. đúng là người ở địa phương mất tích 25 năm trước. Hiện hộ khẩu, hộ tịch của chị O. đã bị xóa khỏi địa phương, vì thế chúng tôi đã báo cáo công an huyện xem xét sớm khôi phục lại hộ khẩu, hộ tịch để chị ấy sớm ổn định cuộc sống, được hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước"- ông Thành nói.