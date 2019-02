Núp bóng làm dự án để liên tục khai thác than

25/02/2019 03:29

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long là một doanh nghiệp vừa và nhỏ, có trụ sở chính ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chỉ vài năm trở lại đây, công ty này đồng loạt triển khai 8 dự án mang tính chiến lược và là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.



Cụ thể: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long đề nghị "biếu" xã Quảng La một nghĩa trang rộng 3 ha với mức đầu tư hơn 4 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện, công ty tập trung nguồn lực để khai thác than còn dự án nghĩa trang chỉ xây dựng qua loa. Sau 2 lần bị đình chỉ vì cố tình khai thác than trái phép, công ty đã đào bới hơn 30 ha đất rừng. Số than phát lộ bị thu hồi gần 10.000 tấn. Dù sai phạm nhưng đến nay chưa có cá nhân, tập thể nào bị xử lý.

Kết luận sau Thanh tra số 58/QĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh ghi rõ: Công ty thực hiện dự án khi chưa đủ thủ tục về đất đai, môi trường, thời gian kéo dài, khai thác vượt ra ngoài ranh giới quy hoạch, khai thác vào đất rừng phòng hộ hồ Yên Lập và tự ý thu hồi, tập kết than tại thôn 5, xã Quảng La…

Khu vực Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long triển khai dự án nghĩa trang Đồng Khuôn

Ngoài dự án xây dựng nghĩa trang Đồng Khuôn, đơn vị này còn được phép thực hiện nhiều dự án khác mà khi khởi công đều phát lộ than. Trong thời gian thực hiện, doanh nghiệp này chú tâm đến việc khai thác than, còn việc thi công thì chậm trễ. Đến khi bị người dân phát hiện và tố cáo, chính quyền mới vào cuộc để thu hồi than và đình chỉ thi công.

Đơn cử, năm 2016, dự án trang trại trồng cây ăn quả tại 2 xã Dân Chủ và Sơn Dương, huyện Hoành Bồ diện tích 376 ha, trong đó 20,8 ha là diện tích hành lang lưới điện 500 KV, hơn 133 ha thuộc đất rừng phòng hộ... được giao cho công ty. Ngay khi dự án được phê duyệt, công ty đã triển khai ngay trên vị trí có than. Đến tháng 3-2017, dự án này bị UBND tỉnh "sờ gáy" cùng 13 dự án khác có phát lộ than. Tổng khối lượng than phát lộ được thu hồi của các dự án núp bóng khai thác than này lên đến gần 400.000 tấn. Từ đó đến nay, dự án trồng cây ăn quả chất lượng cao này vẫn giẫm chân tại chỗ khi chưa giải phóng xong mặt bằng.

Ngoài ra, công ty vẫn triển khai dự án cảng tổng hợp và khu dịch vụ tại thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi với tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là 202,9 ha. Đến nay, khối lượng vật liệu san nền của dự án này còn thiếu khoảng 3,5 triệu m3. Công ty này lại tiếp tục đề nghị xin địa điểm khai thác đất san nền tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi. Dư luận hoài nghi địa điểm công ty xin cấp thêm đất cũng nằm trên vỉa than. Liệu "kịch bản" xin đất làm dự án để khai thác than trái phép có tiếp diễn?

Ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ, thừa nhận một số dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Long gia cố các hạng mục đập dâng Đá Trắng xã Thống Nhất để kéo dài, chậm tiến độ bị thu hồi vốn. Một số dự án cấp phép trồng cây ăn quả, xây dựng nghĩa trang song doanh nghiệp để phát lộ tài nguyên than, kéo dài dự án.

Trước đó, đầu tháng 12-2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xử lý nghiêm những dự án "núp bóng" để khai thác than trái phép trên địa bàn tỉnh này.





Bài và ảnh: Trọng Đức