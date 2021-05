Chiều 6-5, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã, xã phường để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chủ trì cuộc họp

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết chiều cùng ngày, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hỗ trợ phun khử khuẩn Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở Đông Anh. "Ổ dịch" phức tạp nhất hiện nay là tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, dự định số ca mắc sẽ tăng trong thời gian tới; 3 huyện có nguy cơ cao là Đông Anh, Mê Linh và Sóc Sơn.

Từ ngày 14-4 đến ngày 5-5, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát được 2.621 người đến thăm, chăm sóc người bệnh, sử dụng dịch vụ tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Khó khăn trong đợt dịch này là nhiều nơi có các ca F0 (ca bệnh Covid-19) không rõ nguồn lây, đòi hỏi người dân phải tự giác khai báo, vì vậy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giám sát, truy vết nhanh. Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm sàng lọc ở những địa bàn có nguy cơ cao như chợ đầu mối, bến xe xung quanh bệnh viện, khu công nghiệp... để chủ động đánh giá nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng và việc này sẽ được triển khai từ ngày mai 7-5. Sở cũng đã có phương án mở rộng cơ sở cách ly tập trung trong trường hợp số ca F1 tăng.

Theo đại diện thị xã Sơn Tây, liên quan "ổ dịch" BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có 1 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Đội phản ứng nhanh đã điều tra dịch tễ có 35 F1, trong đó địa bàn thị xã Sơn Tây có 10 F1, BV Quân y 105 có 22 F1 (đã lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính), 4 F1 ở tỉnh khác. Thị xã Sơn Tây đã khoanh vùng tạm thời khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống, có 81 hộ với 197 nhân khẩu.



Bộ đội hóa học đã phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho hay đến nay, Công an TP đã phát hiện 62 trường hợp nhập cảnh trái phép. Tất cả đều được xét nghiệm và có kết quả âm tính lần 1. Công an TP cũng đã khởi tố 2 vụ án liên quan đến các trường hợp trên.



Công an TP Hà Nội cũng đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền phạt gần 2,5 tỉ đồng. Tình trạng không đeo khẩu trang đã giảm hẳn. Đã kiểm tra phát hiện 2 cơ sở hát karaoke hoạt động lén lút, 1 cơ sở có người sử dụng trái phép chất ma túy. Các cơ sở này sẽ bị xử lý nghiêm.

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường ứng trực, duy trì các chốt tại khu vực phong tỏa, các khu cách ly tập trung; Tiếp tục duy trì, đôn đốc cảnh sát khu vực ở các phường phối hợp chặt chẽ với Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, thực hiện hiệu quả các yêu cầu phòng dịch.

Đáng chú ý, Đại tá Trần Ngọc Dương cho biết liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, qua rà soát, có 27 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có đưa các đối tượng vi phạm pháp luật vào bệnh viện để xét nghiệm theo quy định. 27 trường hợp này đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.