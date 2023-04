Sáng 3-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM cho biết nguyên nhân cây xanh trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP HCM) bị ngã đổ trong sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường

Theo vị này, cây xanh bị ngã đổ là cây me tây, có tuổi thọ khoảng 70-80 năm. Nguyên nhân khiến cây me tây bị ngã đổ là do phần rễ bị mục ruỗng hoàn toàn.

Theo nhiều nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra sự việc thì trời đứng gió. "Lúc cây ngã thì trời không có gió. Chỉ sau vài tiếng rắc rắc là cây ngã ào xuống đường. Không ai kịp phản ứng" - một nhân chứng tại hiện trường kể lại.

Phần gốc của cây me tây bị mục ruỗng hoàn toàn

Qua quan sát, phần ngọn của cây me tây này vẫn xanh tốt. Cành lá xum xuê. Tuy nhiên phần gốc cây bị cụt, rất ít rễ cây.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP HCM khuyến cáo cây xanh trồng trong khuôn viên các cơ quan trường học, nhất là cổ thụ hằng năm cần được thường xuyên kiểm tra và cắt tỉa định kỳ để đảm bảo an toàn.

Học sinh, phụ huynh hoảng loạn khi chứng kiến sự việc

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 7 giờ cùng ngày, một cây xanh trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn (đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1) bất ngờ bật gốc, ngã ra đường. Cây cao khoảng 15 mét ngã xuống làm đổ bức tường rào, đè lên nhiều xe máy. Phần ngọn thì đập vào tòa nhà đối diện trường học.

Hiện trường vụ việc

Khoảng 5 xe máy bị đè trúng. Đây là xe máy của người đi đường và cả phụ huynh đang đưa học sinh đến trường. Ít nhất có một phụ nữ và một học sinh bị thương nặng. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Một người dân sống lâu năm tại đây cho biết ngôi trường này từng có 3 cây xanh lâu năm. 2 trong số này từng được nhà trường chặt bỏ.