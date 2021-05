Sáng 13-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột tổ chức khảo sát để khắc phục các điểm đen về tai nạn giao thông (TNGT) trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột.



Làm đường "thuận theo tự nhiên"

Tối 11-5, bà Bùi Thị N. (SN 1979, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe con hướng từ Tỉnh lộ 5 đến trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi đến khu vực đèn đỏ (vòng xoay đường Phạm Ngũ Lão - đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh lộ 5) thì bị chiếc xe tải mất thắng do tài xế Hoàng Anh (SN 1983, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông trên đường vành đai phía tây TP Buôn Ma Thuột tông vào hông khiến bà N. tử vong tại chỗ. Sau khi "vò" nát chiếc xe con, xe tải tiếp tục lao vùn vụt hơn 1 km và chỉ dừng lại khi lật bên đường.

Chiếc xe con bị xe tải mất thắng "vò" nát khiến người phụ nữ tử vong vào tối 11-5

Trước đó, ngày 16-4, một xe bồn lưu thông trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột cũng mất thắng lao vùn vụt trên đường. Khi tới khu vực vòng xoay đường Phạm Ngũ Lão - đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột, thấy có nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ, tài xế đã đánh lái cho xe lao vào phía sau một căn nhà. Tại hiện trường, phần đầu của chiếc xe bồn tông thủng tường, chui vào căn nhà. Rất may, vào thời điểm trên, chủ ngôi nhà đang bán hàng hóa phía trước nên không gây thiệt hại về người. Cũng tại nút giao thông này, trước đó 1 xe bồn mất thắng tông vào hàng loạt xe đang dừng đèn đỏ khiến 3 người thương vong.

Theo quan sát, tại ngã 4 đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - Y Ngông cả 4 hướng tới nút giao thông đều rất dốc do xây dựng "thuận theo tự nhiên". Đứng ở đây ít phút, chúng tôi không khỏi rùng mình khi các phương tiện đều trong trạng thái đổ dốc, lao vùn vụt về khu vực đèn đỏ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thảm khốc.

Hiện trường một vụ TNGT trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột

Một người dân sống ở ngã tư đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - Phạm Ngũ Lão, cho biết đã chứng kiến vô số vụ tai nạn ở khu vực này. "Tôi thấy đa phần các vụ tai nạn xảy ra ở đây là do các phương tiện mất thắng. Đất dốc nhưng họ không hạ độ cao. Trong khi đó, khi làm xong đường rất dốc nhưng không có gờ giảm tốc, một số tài xế chủ quan dẫn đến mất thắng, gây tai nạn" - người này nhận định.

Theo ông Nguyễn Văn Bảo, một người dân ở đây, tuyến đường mới được đầu tư xây dựng nên còn đẹp, nhiều tài xế chủ quan đạp ga rồi gây tai nạn thương tâm. "Nhà tôi cách đường hơn 10 m nhưng đêm nằm cứ nơm nớp lo sợ xe mất thắng lao vào nhà. Tôi đã tính đến phương án bán nhà đi nơi khác để né cung đường tử thần này" - ông Bảo nói.

Tổ chức giao thông bất hợp lý

Đoạn đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột chỉ dài gần 14km nhưng sau mấy năm đưa vào sử dụng đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn làm gần 20 người chết, hàng chục người bị thương, thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Chỉ tính riêng trong 4 ngày từ ngày 8 đến ngày 11-5, phóng viên ghi nhận có ít nhất 3 vụ tai nạn trên đoạn đường này làm 1 người chết, hư hỏng nhiều phương tiện.



Nút giao thông đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - Y Ngông có độ dốc lớn

Điều đặc biệt là rất nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột do các xe bồn, xe tải mất thắng. Do đó, nhiều người nhận định do tuyến đường có nhiều đoạn độ dốc lớn, tổ chức giao thông bất hợp lý, tài xế chủ quan dẫn đến mất thắng, gây ra các vụ tai nạn thương tâm.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, qua khảo sát nhận thấy một số vấn đề bất cập về tổ chức giao thông tại một số nút giao thông Cụ thể, tại khu vực nút giao đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - đường Hà Huy Tập, biển báo hướng đi của các phương tiện bị gãy một chân trụ, biển báo chỉ hướng đường bị cây xanh che khuất, vạch đi bộ qua đường, vạch giảm tốc, cách vạch trong khu vực nút giao thông đều đã bị mờ.

Tại khu vực nút giao thông đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - đường Phạm Ngũ Lão, vạch đi bộ qua đường, vạch giảm tốc độ đều bị mờ, mòn. Bên cạnh đó, diện tích đảo giao thông khá lớn, khu vực nút giao thông lại đổ dốc nên nhiều phương tiện đã tông vào các cạnh của đảo giao thông. Thực tế ở đây xảy ra rất nhiều vụ va chạm, tai nạn.

Nhiều đoạn trên tuyến đường tránh có độ dốc lớn tại nút giao thông

Còn tại nút giao thông đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột - Y Ngông có độ dốc lớn nhưng không có vạch giảm tốc nên các phương tiện qua đây rất dễ bị trôi, tuột dốc, nhất là khi trời mưa. Bên cạnh đó, nhiều dây diện bắc ngang qua đường đã bị chùng xuống thấp, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nhất là mùa mưa sắp tới.

Để hạn chế tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị Phòng Quản lý đô thị TP Buôn Ma Thuột cho kiểm tra, rà soát, điều chỉnh một số nội dung về tổ chức giao thông.

Dự án đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột khởi công từ tháng 11-2009, có tổng có chiều dài gần 14km, với tổng mức đầu tư 687 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Sau gần 10 năm ì ạch thi công, đầu năm 2019, UBND tỉnh Đắk Lắk mới chính thức thông xe và phân luồng giao thông.