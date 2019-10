Sáng 13-10, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đại Nam) và lương y Võ Hoàng Yên cùng động thổ xây dựng Trung tâm Khám chữa bệnh và Phòng thuốc nam Phước Thiện tại Khu dân cư Đại Nam thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.



Trung tâm Khám chữa bệnh (diện tích sử dụng khoảng 4.000 m2) sẽ là nơi lương y Võ Hoàng Yên chữa miễn phí các bệnh câm điếc, bại liệt, các bệnh liên quan cơ, xương khớp... (dự kiến xây dựng xong trong khoảng thời gian từ 6-10 tháng); Phòng thuốc nam Phước Thiện sẽ nơi phát thuốc nam miễn phí cho người dân. Được biết toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng này do ông Huỳnh Uy Dũng đảm trách.

Ông Dũng lò vôi (bìa trái) và lương y Võ Hoàng Yên ở giữa tại lễ động thổ

Trả lời câu hỏi cơ duyên nào mà ông và lương y Võ Hoàng Yên gặp nhau và đi đến ý tưởng xây trung tâm khám chữa bệnh miễn phí, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết: "Thông qua truyền thông, chúng tôi để ý nhau khoảng 5-7 năm rồi. Tôi có chương trình tài trợ mổ tim, mổ úng thủy não cho trẻ em; còn thầy Yên thì đi khắp nơi chữa bệnh câm điếc, bại liệt... miễn phí cho người dân. Chúng tôi mới gặp trực tiếp nhau vài tháng nay. Tôi xác định đây là một lương y. Do thầy đi bôn ba chữa bệnh nhiều chỗ nên nhiều người muốn tìm gặp để chữa bệnh cho người thân mà không gặp được. Do đó tôi nảy ra ý định xây dựng trung tâm như một địa chỉ định vị để mọi người tìm đến, nếu may mắn họ có thể được thầy và học trò của thầy chữa hết bệnh. Trung tâm này sẽ giống như một y viện trong đó có cả đông y và tây y bổ sung cho nhau. Còn Phòng thuốc nam Phước Thiện là nơi phát thuốc nam. Tôi sẽ trồng nhiều vườn thảo dược rồi đưa về đây để các lương y bốc thuốc phát cho dân. Để vận hành trung tâm khám chữa bệnh và phòng thuốc cần nhiều rất nhiều nhân viên, nhân lực. Chúng tôi sẽ tính toán để họ có thể yên tâm mà phục vụ công tác thiện nguyện".

Lương y Võ Hoàng Yên nổi tiếng với khả năng chữa bệnh bại liệt, câm điếc. Hiện ông đi khắp nơi ở Việt Nam và nước ngoài để chữa miễn phí

Còn theo lương y Võ Hoàng Yên, ông biết ông Dũng tài trợ mỗ tim miễn phí cho trẻ em, ông chọn ông Dũng để hợp tác vì ông Dũng có đủ tiềm lực và đủ đam mê trong công việc thiện nguyện. "Anh Dũng đưa ra ý tưởng bảo tồn, trồng 12 ngàn giống thuốc khiến tôi rất cảm động. Nhu cầu thảo dược, thuốc nam rất lớn. Tôi phát thuốc nam cho dân đã lâu, có nơi phát mỗi năm hơn 100 tấn thuốc. Nếu cứ vào rừng tìm cây thuốc thì không thể đáp ứng nổi. Trong bối cảnh người ta dành đất trồng cây cà phê, cao su, chè..., anh Dũng sẵn sàng dành đất và nhân lực trồng cây thuốc, gìn giữ giống thuốc cho dân tộc. Đó là lý do cốt lõi tôi chấp thuận hợp tác với anh Dũng'- lương y Võ Hoàng Yên chia sẻ.