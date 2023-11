Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND TP Thủ Đức diễn ra ngày 10-11, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, đọc tờ trình về miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ do đã có đơn xin từ chức.

Ông Hoàng Tùng cũng đọc tờ trình về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Thủ Đức đối với Thượng tá Nguyễn Đình Dương, nguyên Trưởng Công an TP Thủ Đức, hiện là Phó Giám đốc Công an TP HCM, do đã chuyển công tác.



Kỳ họp thứ 8 của HĐND TP Thủ Đức sẽ xem xét, thông qua nhiều tờ trình quan trọng.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Thủ Đức đối với Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Đại biểu HĐND TP Thủ Đức thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ đã vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP Thủ Đức trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức.

Việc này đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.