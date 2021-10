Chiếc ôtô gây tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 50 phút ngày 29-10, trước số nhà 633 Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc tổ 8, Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An), ôtô biển số 92A-063.57 do ông Nguyễn Thông (SN 1983; ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) điều khiển lưu thông theo hướng Hội An đi Đà Nẵng xảy ra va chạm với 3 xe máy đi hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Trong đó, xe máy 92C1-232.12 do chị Trần Võ Khánh Linh (SN 1988, ngụ xã Cẩm An, TP Hội An) điều khiển; xe máy biển số 92C1-187.13 do chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1994, ngụ xã Cẩm An) điều khiển; xe máy biển số 92F1-094.83 do chị Nguyễn Thị Sang (SN 1986, ngụ xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng

Hậu quả, chị Linh chết tại hiện trường, chị Hoa bị thương nhẹ, chị Sanh trầy xước nhẹ.

Tại hiện trường, đầu ôtô bị biến dạng, 3 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, mảnh vỡ rơi vãi khắp đường. Theo ghi nhận ban đầu, người điều khiển ôtô có biểu hiện say xỉn.