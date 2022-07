Ngày 29-7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) đã chuyển hồ sơ vụ án Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HQ

Theo một lãnh đạo Công an quận Hà Đông, do phương tiện và nạn nhân trong vụ tai nạn này liên quan đến cơ quan quân đội nên Công an quận Hà Đông đã thu thập, củng cố hồ sơ ban đầu và bàn giao Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 28-7, tại đường Ngô Thì Nhậm (phường Quang Trung, quận Hà Đông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô biển kiểm soát 30E-455.xx, do ông Hà Thanh Hưng (SN 1977; trú tại phường La Khê, quận Hà Đông) điều khiển va chạm với xe ôtô biển kiểm soát 29E-022.xx đi cùng chiều do ông N.H.Q. (SN 1977; trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển.

Sau đó, xe biển kiểm soát 29E-022.xx bị đẩy lùi lại phía sau và va chạm tiếp vào xe ôtô biển kiểm soát 30V-50xx do ông N.K.C. (SN 1974; trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) điều khiển.

Xe ôtô biển kiểm soát 30E-455.xx bị mất lái tiếp tục di chuyển nhanh về phía trước hướng, khi đến gần ngã tư giao cắt giữa đường Ngô Thì Nhậm với đường Quang Trung tiếp tục va chạm liên hoàn với 5 xe máy. Tất cả các phương tiện này đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm giao cắt với đường Quang Trung.

Vụ tai nạn khiến nhiều người tham gia giao thông bị thương vong. Cụ thể, chị M.T.T.T. tử vong tại hiện trường; ông N.V.N bị gãy chân, được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; ông P.M.H., bà Đ.T.N., bà D.N.H.M., cháu Đ.Q.M. bị xây xát nhẹ phần mềm.

Vụ tai nạn khiến 4 xe ôtô, 5 xe máy và 1 xe máy điện bị hư hỏng. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe Hà Thanh Hưng, người gây ra tai nạn, không phát hiện có nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể. Ông Hưng đang bị tạm giữ để điều tra.