Vào ngày 11-8, khi làm thủ tục, bà Hiền đã cân xong hành lý, xin gửi thêm kiện hành lý 8 kg song nhân viên hãng bay nói đã đủ 4 kiện miễn cước, yêu cầu xách tay thì bị bà Hiền mắng chửi. Khi được mời về Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất thì bà Hiền có lời nói khiếm nhã và có hành vi xô đẩy, thách thức. Bà Hiền bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng vì hành vi gây mất trật tự khu vực cảng.



Trả lời trên một tờ báo, bà Hiền nói nhân viên quầy thủ tục hành lý làm khó, quát mắng, lườm nguýt và ghé vào tai chửi, nên bà mới chửi lại. Khi bị mời xuống phòng an ninh, "vì bị đánh, tôi mới la lên, chứ không tự dưng gây sự làm gì"... Vụ việc sẽ được làm rõ hơn nhưng hình ảnh từ camera thì không thể chối cãi. Bà Hiền lúc ấy mặc áo thun, quần cộc, mắng chửi nhân viên sân bay với những lời lẽ nặng nề và dữ dằn khi xô đẩy, túm tóc nhân viên an ninh...

Ai cũng biết ngành hàng không luôn đòi hỏi nghiêm ngặt về an ninh, an toàn. Lẽ ra, là người công tác trong ngành công an, bà Hiền phải là người am hiểu hơn hết, phải chấp hành, làm gương. Hơn nữa, là người của đội CSGT - Trật tự, chuyên xử lý những vụ vi phạm về giao thông, trật tự xã hội thì bà Hiền càng nắm rõ nguyên tắc, quy trình để hành xử sao cho đúng luật. Thế mà bà Hiền bất chấp tất cả. Ở nơi này có hàng ngàn đôi mắt, hàng trăm camera giám sát và rất nhiều ống kính điện thoại ghi lại, bà Hiền lẽ nào không biết, hay giận quá mất khôn? Vụ việc có đáng để bà phải giận dữ đến mức ấy khi người làm sai không phải là nhân viên hàng không mà chính là bà.

Việc lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo đình chỉ công tác của bà Hiền để kiểm điểm, xử lý nghiêm là xác đáng, kịp thời. Hành vi của bà Hiền là không thể bỏ qua vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành, vi phạm những điều Bác Hồ dạy với cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân. Trên những ngả đường đất nước, biết bao cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trong đời thường, nhiều người gương mẫu, sống đẹp, được yêu mến, quý trọng. Hành xử của bà Hiền làm ảnh hưởng uy tín của ngành thì phải xử lý để giữ vẻ đẹp của người và ngành. Càng xử lý nghiêm càng được dư luận xã hội tán đồng, người dân tin phục.

Đã là "người nhà nước" thì phải luôn giữ gìn tác phong, đạo đức, ứng xử chuẩn mực. Đi đâu, làm gì cũng phải giữ gìn hình ảnh, vị thế của người làm việc trong cơ quan công quyền, có học thức, văn minh. Đến những nơi như sân bay càng phải lưu ý về ăn mặc, ứng xử, tuân thủ các quy định của ngành hàng không để các chuyến bay được bảo đảm an toàn. Đã từng có bài học nhãn tiền vào năm 2016, một thanh tra viên giao thông Hà Nội đánh một nữ nhân viên hàng không tại sân bay Nội Bài. Người này sau đó đã bị chấm dứt hợp đồng.