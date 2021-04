Ngày 6-4, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet năm 2021.

Nhà báo, TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ phát động

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, Nhà báo, TS Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh: Để nâng cao nhận thức, ý chí và hành động nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, năm 2020 Ban Tuyên giáo Trung ương đã giao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet. Cuộc thi bắt đầu từ 10 giờ ngày 7-9-2020 đến 9 giờ ngày 28-12-2020, đã thu hút sự quan tâm và tham gia dự thi của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội.

Theo Nhà báo, TS Trần Doãn Tiến, Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet năm 2021 là sự tiếp nối thành công Cuộc thi năm 2020, có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm tiếp tục tục nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2021, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lâu dài trong mọi tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới.

TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, phát động Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2021

Tại Lễ phát động, TS Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết: "Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ" do Bộ Giao thông vận tải phối hợp Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam phát động nhằm hưởng ứng Nghị quyết của Ðại hội đồng Liên Hiệp Quốc về Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu. Chủ đề của Năm An toàn giao thông 2021 là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông". Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet càng ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thông qua Cuộc thi giúp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân; kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân".

Thay mặt Ban Tổ chức, TS. Khuất Việt Hùng chính thức phát động Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2021; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự tham gia tích cực của các cơ quan hữu quan, Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" trên mạng xã hội VCNet trong năm 2021 sẽ thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và thành công tốt đẹp; tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông.

Quang cảnh Lễ phát động tại Trường Đại học Giao thông vận tải

Năm 2020, Cuộc thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông" lần đầu tiên được tổ chức đã diễn ra trong 16 tuần (từ ngày 7-9-2020 đến ngày 28-12-2020), thu hút gần 1,2 triệu tài khoản trong tổng số hơn 2 triệu tài khoản của mạng VCNet tham gia thi với gần 2,5 triệu lượt thi. Đối tượng dự thi thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau: Cán bộ, công an, bộ đội, sinh viên, học sinh… đến từ hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó nhiều người dự thi ở những vùng biên giới, hải đảo. Ban Tổ chức đã trao 96 giải thưởng, gồm 16 giải Nhất, 32 giải Nhì, 48 giải Ba với tổng trị giá giải thưởng là 128 triệu đồng cho người tham gia dự thi.