Ngày 21-3, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).



Nhiều cách làm hay

Tại hội nghị, nhiều điển hình trong phong trào thi đua yêu nước đã nêu những cách làm hay nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu tại hội nghị .Ảnh: NGUYỄN PHA

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh chia sẻ: Với phương châm công khai, minh bạch; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thành phố đã triển khai và ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, hệ thống còn cung cấp công cụ giúp người dân, doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình; tạo thành công cụ giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi trao cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Du lịch Bùi Thị Ngọc Hiếu cho hay để tăng sức hút của điểm đến TP HCM, thành phố đã tổ chức chương trình "TP HCM chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City". Đây là chương trình xúc tiến, quảng bá thương hiệu rộng nhất, kéo dài nhất, có sự tham gia của nhiều nguồn lực với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn. Từ đó, tạo sự đột phá trong giới thiệu và định vị điểm đến TP HCM thân thiện - hấp dẫn - an toàn với du khách trong và ngoài nước.

Về lĩnh vực y tế, theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế, bên cạnh sự hỗ trợ của trung ương, ngành y tế thành phố đã nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều hoạt động, cách làm tích cực. Từ đó, không để xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn…

Luôn làm mới chính mình

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá phong trào thi đua yêu nước của thành phố ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, phong phú. Từ đây, đã xuất hiện nhiều cách làm mới, năng động, sáng tạo với tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Định hướng phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Công tác thi đua, khen thưởng phải cụ thể hóa các phần việc trên từng lĩnh vực, trong đó quan trọng nhất là nghiên cứu và triển khai thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý phong trào thi đua đồng thời phải khắc phục những tồn tại, hạn chế; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.



Để làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, đưa công tác thi đua trở thành công việc hằng ngày của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Theo đó, mọi người không phân biệt ngành nghề, giới tính, thành phần dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng... ai cũng hăng hái thi đua, ai cũng tham gia làm đúng và làm tốt nhiệm vụ của mình. "Khi và chỉ khi mỗi thành viên trong xã hội làm đúng và làm tốt nhiệm vụ sẽ góp phần quan trọng trước hết cho bản thân, gia đình, địa phương, đất nước phát triển" - Bí thư Thành ủy khẳng định và cho rằng mỗi tập thể, cá nhân luôn phải làm mới mình, nỗ lực tiến bộ từng ngày.

Riêng về công tác khen thưởng, ông Nguyễn Văn Nên đánh giá đã có tiến bộ song cần tiếp tục đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch hơn, nhất là không vướng vào thủ tục xin - cho. "Công tác khen thưởng đừng cứng nhắc, máy móc, đừng để người ta phải đi xin… Điều đó chạm tới cái gì đó thiêng liêng lắm. Có những người mang vật chất đi giúp, đi cho nhưng người ta không muốn cho biết tên. Tại sao lại phải bắt người ta kê khai. Mình phải phát hiện, phải động viên, tôn vinh họ" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM đặc biệt lưu ý để phong trào thi đua năm 2023 tiếp tục gặt hái nhiều thành công, mang lại hiệu quả thực chất hơn, cần khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, biến khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố thành động lực mạnh mẽ, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chất lượng sống ngày càng tốt. Đó mới chính là giá trị đích thực của việc thi đua, khen thưởng.

6 nội dung thi đua thời gian tới

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết sau hội nghị này, thành phố sẽ hoàn thiện ý kiến chỉ đạo để triển khai. Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu từng ngành, từng địa phương, mỗi cán bộ, công chức, viên chức phát huy sáng tạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi phát động phong trào thi đua đặc biệt .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch UBND TP HCM cho biết có 6 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Thứ hai, thực hiện có hiệu quả 49 chương trình, đề án, dự án của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Thứ ba, triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào thi đua thành phố chung sức trong xây dựng nông thôn mới, gắn với đô thị hóa trên địa bàn thành phố; phong trào thi đua Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tập trung nguồn lực, có kế hoạch triển khai 50 công trình cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thứ năm, triển khai cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thứ sáu, phát động, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy sáng tạo, thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình phát triển, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

"Năm 2022, trong bối cảnh rất khó khăn do hậu quả của đại dịch COVID-19 và sự biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, TP HCM vẫn hoàn thành đạt và vượt 14/19 chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội.