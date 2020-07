Các lỗi vi phạm tập trung chủ yếu như chở hàng vượt quá chiều dài, quá chiều cao, cơi nới kích thước thành thùng hàng, chở quá tải, rơi vãi đất đá ra đường giao thông.



Một xe quá tải bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, xử lý

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, công an các đơn vị đã phối hợp các cơ quan ban ngành liên quan liên tục ra quân xử lý. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm sâu cả ba tiêu chí so cùng kỳ năm 2019, trong đó giảm 92 vụ, giảm 37 người chết và 112 người bị thương.