Sáng 29-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết vừa phát hiện một trường hợp đang cách ly tập trung tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông (Nghệ An) dương tính với SARS-CoV-2. Đây là trường hợp F1 của BN 2795, là một trong 222 công dân nhập cảnh về từ Nhật Bản về Nghệ An vào ngày 14-4, được xếp cách ly cùng 1 phòng tại Khách sạn Mường Thanh Con Cuông, Nghệ An.

Các công dân từ Nhật Bản về Nghệ An ngày 14-4 đều được đưa đi cách ly tập trung khi xuống sân bay - Ảnh: T. Thành

Ngày 20-4, khi BN 2795 được phát hiện, trường hợp F1 của bệnh nhân này liền được sắp xếp ở riêng một phòng, lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất và lần thứ hai đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Đến lần xét nghiệm thứ 3 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, trường hợp F1 của BN 2795 đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam điều trị.

"Những trường hợp dương tính đều đi từ Nhật Bản về và đã được cách ly tập trung ngay sau khi xuống sân bay. Trong số 3 bệnh nhân 2766, 2767 và 2795 dương tính với Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Nam, hiện 2 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2" - ông Chỉnh cho biết thêm.