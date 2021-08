Theo đó, chị N.T.T. (SN 1990, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh,huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) làm việc tại xưởng C2 Công ty TNHH During Việt Nam, thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng, huyện Cẩm Giàng.



Hằng ngày, chị T. đi làm ở công ty và đã đến nhiều nơi như chợ Đồng Bào, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương), chợ Cốc, xã Gia Khánh...

Khi thấy ho, sốt, đau rát họng, sáng 3-8, chị T. đến Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc khám và điều trị tại Khoa Nội, được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 4-8, chị T. có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã truy vết được 20 trường hợp tiếp xúc gần với chị T..

Trường hợp khác là vợ chồng anh P.V.Q. (SN 1992) và chị P.T.H. (SN 1992), trú tại ở thôn Cao Lý, xã Gia Khánh. Anh P.V.Q. làm việc tại xưởng 2 Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam (khu công nghiệp Đại An, TP Hải Dương). Hàng ngày, anh Q. đi làm, khi về nhà chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Sáng 3-8, anh làm xét nghiệm Covid-19 dịch vụ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Sáng 4-8, anh Q. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã xác định được 10 trường hợp tiếp xúc gần với anh Q..

Còn chị P.T.H. từng làm ở Công ty TNHH M&S Vina (xã Gia Xuyên, TP Hải Dương), đến ngày 23-7 thì nghỉ việc, không tiếp xúc với ai thuộc diện nghi nhiễm. Ngày 28-7, chị H. bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH During Việt Nam (khu công nghiệp Đại An mở rộng), tiếp xúc với những người cùng ca, sau đó nghỉ ở nhà. Ngày 2-8, chị đi xin việc tại Công ty TNHH Sản phẩm giấy LEO (khu công nghệ kỹ thuật cao An Phát, Cẩm Giàng). Ngày 3-8, chị H. đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm Covid-19 dịch vụ. Ngày 4-8, kết quả xét nghiệm chị H. dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng xác định được 11 trường hợp tiếp xúc gần với chị H..

Ngay khi ghi nhận ca dương tính, xã Gia Khánh đã tạm thời phong toả, lập chốt chặn 2 thôn Cao Lý và Cao Dương; phối hợp truy vết xuyên đêm bước đầu xác định được 11 F1, 58 F2 trên địa bàn xã.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm để có biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Cùng với đó, sáng 4-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Gia Lộc đã quyết định phong tỏa tạm thời toàn bộ Trung tâm Y tế huyện trên đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc.

Cùng với việc thực hiện "nội bất xuất, ngoại bất nhập", Trung tâm y tế này cũng tạm dừng toàn bộ dịch vụ khám, chữa bệnh thông thường (trừ trường hợp cấp cứu)...