Ngày 28-1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, liên quan đến bệnh nhân 1552 tại Hải Dương và các trường hợp mới, đến thời điểm hiện tại Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp F1 hay người liên quan. Còn liên quan đến bệnh nhân 1553 tại Quảng Ninh, hiện Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp thuộc diện F1 (phân bố tại các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Thường Tín, Chương Mỹ), hiện 10/11 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại bệnh viện Công an TP, 1 trường hợp ở huyện Chương Mỹ đang từ Sơn La về.

Hiện năng lực của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) có thể lấy mẫu xét nghiệm khoảng 3.000 mẫu/ngày, trong trường hợp cần thiết có thể đến 10.000 mẫu/ngày.



Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, phát biểu tại cuộc họp

Theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và quận Cầu Giấy, trên địa bàn đang diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, quận đã thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, các công tác liên quan đến an ninh trật tự, môi trường được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phục vụ Đại hội Đảng được tốt nhất.



Đáng chú ý, đại diện huyện Gia Lâm thông tin ngày 28-1, gia đình anh Doãn Thành C. (SN 1995, thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm) đã tổ chức đón dâu, cô dâu ở TP Chí Linh (Hải Dương). Trưa nay 28-1, có 50 người nhà trai đi trên 3 xe ôtô tới TP Chí Linh đón dâu, sau đó khoảng 12 giờ 55 phút bắt đầu đón dâu về, phía nhà gái có 23 người gồm cả lái xe đi lên Hà Nội.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng ngay lập tức yêu cầu dừng việc ăn uống, lực lượng chức năng đã thu thập thông tin, theo dõi sát cụ thể địa chỉ, họ tên, số điện thoại và yêu cầu 23 người nhà gái trở về địa phương. Đồng thời, yêu cầu toàn bộ những người bên nhà trai có liên quan phải tự cách ly phòng chống dịch, lực lượng chức năng cũng đã rà soát được khoảng 60 người bên nhà trai tham gia đám cưới. Lực lượng chức năng đã phun khử khuẩn khu vực diễn ra đám cưới. Huyện đã chỉ đạo xã đội lập chốt phòng dịch tại đường ra vào thôn Đổng Viên ở khu vực nhà trai, tiến hành lấy mẫu kiểm tra" - đại diện huyện Gia Lâm nói.

Vị này cũng đề nghị cho học sinh ở xã Phù Đổng nghỉ học từ ngày mai 29-1; dừng các hoạt động tập trung đông người. Thôn Đổng Viên có 885 hộ khẩu với trên 2.800 nhân khẩu, toàn xã Phù Đổng có trên 3.800 hộ với khoảng 14.200 dân của 6 thôn, riêng thôn Đổng Viên tương đối biệt lập, không liền kề thôn này với thôn kia.

Còn lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết công tác phòng chống dịch trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, người dân ý thức được công tác phòng chống dịch. Có hộ gia đình mặc dù đã có lịch đám cưới nhưng đã chủ động hoãn đám cưới.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin đã chỉ đạo Công an các quận huyện có các ca nghi nhiễm lập tổ công tác thắt chặt kiểm soát dịch tại các khu vực nghi nhiễm. Có 3 chiến sĩ Công an quận Ba Đình thuộc diện F1 do đi công tác ở Quảng Ninh và 4 cán bộ công an diện F2.