Ngày 13-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, cho biết nơi đây đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao phương tiện và tang vật liên quan vụ buôn lậu xảy ra trên địa bàn cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



Chiếc vỏ lãi chở đầy thuốc lá ngoại nhập lậu do 2 đối tượng bỏ lại. Ảnh: N.T

Theo đó, vào khoảng 00 giờ 35 phút cùng ngày, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang trên đường tuần tra thì nhận tin báo 1 chiếc vỏ lãi có nhiều nghi vấn vì chạy tốc độ khá cao trên tuyến kênh Vĩnh Tế theo hướng từ huyện Tịnh Biên về huyện Tri Tôn (An Giang). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, lực lượng liền chốt chặn để kiểm tra tại khu vực thuộc thủy phận xã An Nông, huyện Tịnh Biên.

Số thuốc lá lậu được phát hiện bên trong chiếc vỏ lãi. Ảnh: N.T

Khi phát hiện phía trước bị chốt chặn, 2 đối tượng đang điều khiển vỏ lãi tăng ga đâm thẳng phương tiện vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến 1 cán bộ chiến sĩ bị thương. Lợi dụng đêm tối, cả 2 đối tượng đã nhảy xuống kênh bơi vào bờ, tẩu thoát. Tại hiện trường, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện vỏ lãi có chứa 23.400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu với đủ các loại nhãn mác, tổng trị giá khoảng 320 triệu đồng.