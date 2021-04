Ngày 13-4, Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm đối tượng vừa được phát hiện tại quán karaoke Hoàng Gia, thuộc xã An Tân, huyện An Lão.

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 12-4, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện An Lão tiến hành kiểm tra một phòng VIP tại quán karaoke Hoàng Gia, do Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi; ngụ thôn Tân An, xã An Tân) làm chủ. Qua đó, đã phát hiện 9 đối tượng (trong đó có 5 nữ) có biểu hiện phê ma túy. Tiến hành test nhanh, kết quả cho thấy cả 9 đối tượng trên đều dương tính với ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Cao Minh Cường (31 tuổi; trú Ân Mỹ, Hoài Ân) mua ma túy từ huyện Hoài Ân (Bình Định) rồi rủ nhóm bạn đến quán karaoke Hoàng Gia, huyện An Lão vừa hát vừa sử dụng. Trong khi hát, nhóm thanh niên này đã gọi 5 nữ tiếp viên đến phục vụ rồi cùng nhau sử dụng ma túy.

Được biết, An Lão là huyện miền núi của tỉnh Bình Định, đời sống kinh tế người dân nơi đây còn nhiều khó khăn.