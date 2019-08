Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nguy hiểm, đưa quả bom lên bờ

Ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng), cho biết trước đó chiều 18-8, mực nước sông Tam Bạc xuống thấp đã lộ ra quả bom ở rìa sông, cách chân cầu mới Tam Bạc chỉ vài mét (thuộc địa phận phường Hạ Lý).

Hai vợ chồng ngư dân làm nghề chài lưới gần đó đã đưa quả bom lên khỏi mặt nước, cột cố định vào mảng bè xốp và báo nhà chức trách.

Quả bom dài 1,5 m, nặng hơn 200 kg tại ngã ba sông Tam Bạc

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, quả bom được phát hiện dài khoảng 1,5 m, nặng hơn 200 kg. Đây là loại bom phá hoại còn sót lại từ chiến tranh và có sức công phá lớn.

Nhận được tin báo, Công an phường Hạ Lý đã có mặt và tiến hành bảo vệ khu vực phát hiện trái bom (căng dây cảnh báo, giải tỏa đám đông) để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, báo cáo UBND phường và Công an quận Hồng Bàng cũng như lực lượng chức năng.

Trong ngày hôm nay 19-8, Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng tiến hành di chuyển quả bom này đi nơi khác để để hủy nổ.