Sáng 27-7, ông Phạm Huy Trơn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hưng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng được phát hiện chết bất thường.



Ngôi nhà phát hiện sự việc

Theo ông Trơn, khoảng gần 5 giờ sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được tin báo từ người dân trong khu vực báo cáo về việc phát hiện ông Vũ Văn Tân (60 tuổi, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) bị chết tại khu vực nền nhà với vết thương ở cổ, bên cạnh có một con dao bầu.

Thời điểm phát hiện thi thể ông Tân, người dân khu vực không thấy vợ nạn nhân ở nhà nên đi tìm. Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày mọi người tá hỏa khi tiếp tục phát hiện vợ ông Tân là bà Nguyễn Thị Thêu (57 tuổi) chết dưới kênh thủy nông, cách nhà khoảng 120 m.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Bắc Hưng đã có mặt bảo vệ hiện trường và cấp báo Công an huyện Tiên Lãng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng thu thập các chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Được biết, ông Tân mở dịch vụ trông xe cho công nhân của doanh nghiệp ở cạnh nhà, vợ ông bán đồ vàng mã. Hai vợ chồng ông Tân có 3 người con đều đang đi làm ăn xa.