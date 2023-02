Sáng 25-2, UBND phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Siêu (SN 2001; ngụ phường Thuận An) sau 5 ngày mất tích do tàu cá bị chìm.



Thi thể trôi vào bờ biển được phát hiện. Ảnh: CTV

Vào sáng cùng ngày, người dân thôn Tân Mỹ, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền trong lúc ra biển đánh cá đã phát hiện một thi thể trong quá trình phân hủy trôi dạt vào vùng bờ biển nên trình báo chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và bàn giao thi thể cho người nhà để lo hậu sự.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 21-2, anh Siêu cùng 2 ngư dân khác đi trên tàu cá mang số hiệu TTH 49125TS đang trên đường đánh bắt cá trở về, khi đến phao số 0 cửa Thuận An thì tàu bị sóng đánh bể mạn dẫn đến chìm tàu. Ngay sau khi tàu cá bị chìm, hai ngư dân đã bơi được vào bờ, riêng anh Siêu bị sóng cuốn, mất tích.