Phát lệnh khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết Dự án đầu tư xây dựng công trình hầm chui tại nút giao đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng được xác định là công trình trọng điểm của thành phố, giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ khởi công

Đại biểu khởi công dự án xây dựng hầm chui

Dự án nhằm mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông và từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông Thủ đô theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Do vậy, việc triển khai đầu tư xây dựng Dự án là hết sức cần thiết và cấp bách.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, UBND Quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan. Chủ tịch Trần Sỹ Thanh cũng cảm ơn nhân dân trong vùng dự án đã tạo điều kiện cho đơn vị triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thi công công trình.



Với tinh thần khởi công để về đích đúng hạn, chất lượng, an toàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành thành phố, các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn thực hiện quản lý dự án đúng quy định; tuân thủ chặt chẽ các trình tự, quy trình, quy phạm kỹ thuật để triển khai thi công đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND quận Hoàng Mai phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức giao thông, bảo đảm không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án; quản lý chất lượng công trình xây dựng theo lĩnh vực quản lý về chuyên ngành theo đúng quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính cân đối, ưu tiên bố trí vốn kịp thời cho Dự án theo tiến độ thực hiện.

Các nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đảm bảo thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư; tổ chức thi công, giám sát xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, phấn đấu vượt tiến độ và tuyệt đối an toàn trong lao động.

Dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng nằm ở ngã ba Giải Phóng-Kim Đồng. Điểm đầu của hầm chui kết nối với dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng-quốc lộ 1A, cách điểm giao cắt với quốc lộ 1A khoảng 460 m, địa phận quận Hoàng Mai; điểm cuối kết nối với đường Kim Đồng hiện hữu.

Hầm có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm 460 m, gồm 140 m hầm kín và 320 m hầm hở. Chiều dài đoạn tường chắn và đường dẫn dài 430 m.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 778 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 90 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 566 tỉ đồng.