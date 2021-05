Ngày 5-5, tại Văn phòng Tỉnh ủy An Giang đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực TAND Tối cao, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang) phát biểu tại buổi lễ công bố

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Hồng Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khóa XI, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 thay cho bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 11, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết ông Lê Hồng Quang là cán bộ đã được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị, chức vụ từ địa phương đến trung ương.



Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn ông Lê Hồng Quang tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, gắn bó, đoàn kết cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang để đưa An Giang trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu khu vực ĐBSCL và trong nhóm phát triển khá cả nước. Đặc biệt, ở vị trí người đứng đầu, ông Quang sẽ tiếp tục thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi An Giang là tuyến đầu biên giới tiếp giáp Campuchia đang có dịch bệnh hết sức phức tạp.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công ông Lê Hồng Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhìn nhận đây là niềm vui, vinh dự. Ông sẽ tiếp tục thừa hưởng, phát huy những thành quả quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua, nhất là những chỉ đạo của nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang và hiện là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Ông Lê Hồng Quang chính thức nhận quyết định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Giai đoạn tiếp theo, tỉnh An Giang sẽ cần đổi mới nền kinh tế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Trước mắt, An Giang cần chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là bảo đảm tuyệt đối an toàn tuyến biên giới, có kế hoạch cụ thể trong các tình huống, bảo đảm cho sự thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Quang (SN 1968) tại xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Trình độ học vấn: Tiến sĩ luật học, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.