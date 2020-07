Sáng 16-7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đáng chú ý, chỉ có một số ít người đứng đầu sở, ngành dự buổi họp báo còn đa phần là cấp phó hoặc chánh văn phòng, trưởng phòng đi họp. Trong khi đó, có người đứng đầu sở sau khi đọc báo cáo thì rời buổi họp báo để dự buổi họp khác.

Tại buổi họp báo, một số phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến kết luận thanh tra việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Real - time PCR tự động tại Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam nhưng chưa nhận được các câu trả lời một cách thỏa đáng, trọng tâm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành đi họp báo

Đối với câu hỏi trong quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận việc mua sắm hệ thống máy trên là có vi phạm và đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Vũ Nguyễn, Phó Giám đốc Sở Tài chính và nhiều người khác nhưng vừa qua ông Vũ Nguyễn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Sở này có đúng quy định hay không thì ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam trả lời "không biết đúng hay sai".

Một phóng viên hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có bao nhiêu diện tích mặt sông khu vực vịnh An Hòa (huyện Núi Thành) bị san lấp để thực hiện dự án đường ven biển Võ Chí Công và 2 dự án khu đô thị của Tập đoàn FVG, bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xin lỗi, nói rằng trước đó có hứa với phóng viên này là sẽ giao cấp dưới tập hợp thông tin rồi cung cấp nhưng do "quên" nên đến nay bà vẫn không nắm được số liệu.

Trước nhiều câu hỏi của báo chí chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, người chủ trì buổi họp báo đã nhắc nhở các sở, ban ngành liên quan khi được mời dự họp báo phải cử lãnh đạo hoặc người đủ thẩm quyền, nắm kỹ vấn đề đi họp để thông tin cụ thể, rõ ràng cho báo chí.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, dù gặp khó khăn, thách thức lớn do dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tập trung quyết liệt thực hiện "mục tiêu kép": vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi nhanh, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân. Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Quảng Nam cũng cho hay nhiều chỉ tiêu kinh tế trong 6 tháng không đạt, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh bằng 88,49% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước không đạt theo tiến độ dự toán, chỉ đạt 33,57% dự toán, bằng 62,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt thấp. Huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt yêu cầu. Tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư một số dự án trọng điểm còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng. Đời sống của một bộ phận người lao động, người dân còn gặp nhiều khó khăn; triển khai một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nơi còn chậm và lúng túng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhất là quản lý các loại vật liệu san nền có mặt còn hạn chế, còn để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.