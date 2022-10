Sáng 11-10, ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam - cho biết nước lũ lúc 10 giờ sáng cùng ngày tại Hội An ở mức 2,25 m, trên báo động III 25 cm. Ông Hùng cho hay theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ 1-6 giờ tới, lũ tại Hội An sẽ đạt đỉnh ở mức khoảng 2,3 m, sau đó xuống chậm.



Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ ngập nặng

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng 11-10, rất nhiều tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Châu Thượng Văn bị ngập nặng. Hai tuyến đường ven sông Hoài là Bạch Đằng và Nguyễn Phúc Chu ngập sâu khoảng 3 m.

Một người dân sống ở đường Nguyễn Thái Học cho biết khoảng 20 giờ tối 10-10, nước lũ bắt đầu tràn qua bờ sông Hoài, băng qua đường Bạch Đằng và xâm nhập các tuyến đường trong khu phố cổ. Nước lớn nhanh đến rạng sáng nay và đang tiếp tục lên chậm.

Trước tình hình nước ngập ngày càng lớn, sáng 11-10, nhiều du khách nước ngoài lưu trú ở khu vực An Hội (nằm phía bên kia sông Hoài), nơi thuộc diện thấp trũng, ngập sâu đã gói hành lý, lên thuyền để sang trung tâm thành phố. Trước khi rời đi, họ di chuyển trên một số con đường trong phố cổ bằng thuyền để ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm.

Ngoài khu phố cổ, một số khu vực vùng ven của TP Hội An như phường Thanh Hà cũng đang bị ngập nặng. Lãnh đạo phường Thanh Hà cho biết từ khuya 10-10 đến sáng nay, nước lớn đã khiến 4 khối phố trên địa bàn phường ngập sâu, nhiều khu dân cư ngập đến 3 m.

Một số hình ảnh tại phố cổ Hội An sáng 11-10:

Du khách đi thuyền ngắm phố cổ trước khi rời đi

Khu vực phường Thanh Hà ở Hội An cũng ngập nặng