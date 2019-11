Theo đó, sáng 14-11, tại Công an tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng.

Tại buổi lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Việt Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Đại tá Lê Việt Thắng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Đại tá Lê Việt Thắng trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận - nơi Đại tá Thắng từng công tác cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Bạc Liêu đã tín nhiệm trao trọng trách mới. Đại tá Thắng hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu phấn đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.