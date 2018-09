Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi du lịch: Thêm 2 người nhập viện

28/09/2018 16:19

Chiều 28-9, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức họp báo định kỳ. Tại đây, đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã công bố những kết quả điều tra ban đầu liên quan đến vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch khi đi du lịch ở Đà Nẵng.



Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, thông tin vụ việc

Theo đó, một tình tiết mới được phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng tiết lộ là quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện 2 trường hợp cùng lưu trú tại khách sạn trên cũng nhập viện cấp cứu.

Cụ thể là vào ngày 15-9, một cặp nam nữ tên Minh và Nhung thuê phòng tại tầng 2 khách sạn Hilary (128 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để lưu trú. Tối cùng ngày, đôi nam nữ này ăn bún tại một trung tâm thương mại tại quận Sơn Trà sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Đến 19 giờ cùng ngày, cả chị Nhung và anh Minh có biểu hiện choáng váng, nôn ói, mệt mỏi nên phải nhập viện cấp cứu và sau đó được điều trị qua khỏi.

Hai trường hợp khác mà Báo Người Lao Động nhiều lần thông tin được phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng công bố tại buổi họp báo gồm gia đình anh Đặng Ngọc Vạn (du khách đến từ Nghệ An) và gia đình anh Nguyễn Kim Thu (ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Đại tá Chính cho hay, ngày 15-9, vợ chồng anh Vạn cùng con trai đến khách sạn Hilary để lưu trú khi đi du lịch cùng một đoàn khách. Đến 6 giờ 30 ngày 16-9, khi đoàn khách đi cùng trả phòng rời khách sạn thì vợ chồng anh Vạn vẫn ở lại. 7 giờ 30 cùng ngày, anh Vạn gọi nhân viên lễ tân để nhờ đưa xe cấp cứu tới. Lúc lễ tân gọi taxi lên phòng thì thấy anh Vạn mệt mỏi, vợ anh Vạn ngất xỉu còn bé trai thì hét to.

Khi đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu, bé trai 4 tuổi con anh Vạn đã tử vong, người vợ sau 2 giờ điều trị cũng tử vong còn anh Vạn được chuyển viện. Ngoài ra, chiều ngày 15-9, cháu Nguyễn Minh Khôi (SN 2015, con trai anh Thu) cùng bà nội là Nguyễn Thị Xuân lưu trú tại phòng 203 khách sạn Hilary xuống đi dạo dưới sảnh và ăn bánh bao. Sau đó cháu Khôi và bà Xuân cùng nhập viện vì nôn ói, tiêu chảy. Bà Xuân được cấp cứu qua khỏi còn cháu Khôi tử vong vào rạng sáng 16-9.

Đại tá Chính cho hay, Công an TP Đà Nẵng đã khám nghiệm hiện trường đồng thời thu giữ nhiều mẫu vật phục vụ công tác điều tra. Các phòng khách sạn có khách lưu trú xảy ra sự cố như trên đã được công an niêm phong và giám định. Hiện tại, Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành khám nghiệm tử thi, lấy lời khai người còn sống và những người liên quan.

Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng thông tin thêm, trong tháng 8, khách sạn Hilary có thuê một công ty (trụ sở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để phun thuốc diệt côn trùng. Công an TP đã tiến hành thu mẫu thuốc diệt côn trùng để giám định.

Ngoài ra, quá trình điều tra, công an đã xác định tên của những khách đã lưu trú thời gian xảy ra sự việc đồng thời trích xuất dữ liệu camera của khách sạn. Đại tá Chính cho hay hiện tại, nguyên nhân của vụ việc đang tiếp tục được điều tra và chờ kết quả giám định các mẫu vật liên quan từ Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an.

Tin-ảnh: B.Vân