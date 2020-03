Những ngày gần đây, do diễn biến của dịch Covid-19, người dân Hà Nội đã chủ động hạn chế ra đường, hạn chế tụ tập nơi công cộng để đảm bảo an toàn sức khỏe. Chính vì vậy, nhiều tuyến phố ở các quận trung tâm của Thủ đô trên các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình có rất ít người qua lại, vắng vẻ hơn rất nhiều so với ngày thường.

Phố Tạ Hiện ở quận Hoàn Kiếm, được xem là khu "phố Tây" duy nhất ở Hà Nội, bình thường rất đông đúc và náo nhiệt, nay rất vắng người qua lại - Ảnh: Trần Huỳnh

Đặc biệt, ở khu vực phố cổ, tuyến phố Tạ Hiện ở quận Hoàn Kiếm - nơi bình thường vẫn luôn tấp nập du khách đến ăn uống suốt ngày, đêm - đặc biệt là khách người nước ngoài, có thể thấy sự thay đổi rõ nét.



Phố Tạ Hiện là khu phố đêm náo nhiệt nhất ở Hà Nội. Được xem là khu phố Tây duy nhất thủ đô, Tạ Hiện nổi tiếng với những quán bia mọc san sát luôn nằm trong danh sách những địa điểm phải đến ở Hà Nội. Trước đây, khi đến phố Tạ Hiện, bạn dễ dàng có thể bắt gặp rất nhiều du khách Tây và Việt Nam ngồi uống bia đầy hai bên đường, rôm rả tiếng nói cười.

Tuy nhiên những ngày gần đây, Tạ Hiện cũng như những tuyến phố c ổ chung quanh đã trở nên rất thưa vắng.



Phố Tạ Hiện được coi là phố tây ở Hà Nội và luôn rất đông khách nhưng nay rất vắng người qua lại

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hàng loạt cửa hàng kinh doanh, nhà hàng ăn tại Hà Nội cũng đã phải ra thông báo tạm ngừng hoạt động.

Cùng với đó, trước diễn biến của dịch Covid-19, ngày 15-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đề nghị tạm dừng hoạt động của các quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, cơ sở massage, chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn đến hết tháng 3-2020.



Phố Tạ Hiện vắng như những ngày nghỉ Tết Nguyên đán





Tại các khu vực trung tâm khác của Thủ đô Hà Nội như khu vực trước Nhà hát Lớn - nơi luôn là điểm tập trung của nhiều người dân và du khách thì này cũng vắng tanh.

Trước Nhà hát Lớn nhiều lúc không có một bóng người qua lại

Một khung cảnh như những ngày nghỉ Tết Nguyên đán - đường phố Hà Nội thưa vắng người qua lại

Dãy cửa hàng "im lìm" trên đường Cầu Giấy. Kinh doanh khó khăn là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng phải tạm đóng cửa

Khung cảnh khu phố cổ khi đã lên đèn

Con phố Tạ Hiện trước đây vốn đông đúc, nhộn nhịp không còn chỗ đặt chân hằng đêm hiện nay vắng vẻ