Liên quan đến sự cố các công trình thủy điện Đắk Kar và thủy điện Đắk Sin 1 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong đợt mưa lũ vừa qua có nguy cơ gây mất an toàn đối với dân cư vùng hạ du thuộc các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi các bộ ngành và địa phương liên quan.



Cửa xả của thủy điện Đắk Kar bị kẹt, đe dọa cư dân vùng hạ du

Theo đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra công tác quản lý an toàn và vận hành các đập, hồ chứa thủy điện trên. Trong đó bao gồm cả việc lập, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du trong quá trình thi công, quyết định phương án tích nước đối với thủy điện Đắk Kar. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 10-9-2019.

Bên dưới thận đập Đắk Kar

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương và UBND tỉnh Đắk Nông theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chỉ đạo, giám sát chủ đầu tư các đập, hồ chứa nước khẩn trương khắc phục sự cố, triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư vùng hạ du theo đúng quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước (bao gồm cả việc lập, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai và ứng phó với tình huống khẩn cấp); không cho phép tích nước nếu chưa bảo đảm vận hành an toàn. "UBND các tỉnh: Đắk Nông, Bình Phước chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động xây dựng phương án nhằm bảo đảm an toàn cho dân cư ở vùng hạ du đập thủy điện Đắk Kar, Đắk Sin 1 trong mọi tình huống" – công văn nêu rõ.

Đường vào nhà máy thủy điện Đắk Sin 1 bị sạt lở, cô lập nhà máy

Trước đó, Như Báo Người Lao Động đã phản ánh nhà máy thủy điện Đắk Kar đã xảy ra sự cố kẹt cửa van xả khiến nước tràn qua đập, đe dọa nguy cơ vỡ đập. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước đã di dời khẩn cấp hơn 5.000 người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt. Sau 3 ngày xảy ra sự cố, chủ đầu tư đã vận hành lại được van xả.

Đối với thủy điện Đắk Sin 1 đã xảy ra sự cố là đường ống áp lực dẫn nước về nhà máy phát điện bị vỡ kiến thủy điện này phải xả lũ khẩn cấp.