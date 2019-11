Toàn cảnh cuộc họp - Ảnh: VGP

Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo, đại diện các Bộ: Công an, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số địa phương…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với phía Anh xác minh danh tính các nạn nhân để sớm công bố thông tin chính thức.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tối qua (ngày 2-11), Đoàn công tác của Bộ Công an đã lên đường sang Anh và tối hôm nay (ngày 3-11), Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu lên đường sang Anh để phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của Anh xác minh danh tính các nạn nhân trong vụ việc này.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cảnh sát Anh ngày 23-10 vừa qua đã phát hiện 39 thi thể người di cư bên trong một chiếc xe container ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London, Anh. Công tác xác minh danh tính nạn nhân với 39 người chết (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành.

Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng, ở Nghệ An, đã có 21 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh, còn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có 10 trường hợp tương tự. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của người thân trong các gia đình có trình báo người thân mất tích để gửi sang Anh phục vụ khâu xác định danh tính các nạn nhân.

Ngày 30-10, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, liên quan đến hành vi "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chiều 1-11, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng; bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan.

Ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ việc này.

Ngay sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bộ Ngoại giao báo cáo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (từ Bangkok - Thái Lan, nơi ông đang tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35) đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cử ngay các đoàn công tác do lãnh đạo bộ làm trưởng đoàn trực tiếp sang Anh để làm việc với các cơ quan chức trách Anh xử lý các công việc liên quan.