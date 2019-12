Thắng đậm Indonesia 3-0 trong trận chung kết tối 10-12, Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đã mang về cho Tổ quốc tấm Huy chương vàng SEA Games sau 60 năm dài chờ đợi. Niềm hân hoan vỡ òa trong lòng hàng triệu cổ động viên yêu môn thể thao vua này. Khắp nơi trên cả nước, người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.



Hàng vạn người đổ ra đường với niềm vui vỡ òa giành HCV lịch sử môn bóng đá nam SEA Games - Ảnh: Ngô Nhung

Theo TTXVN, để người dân được hưởng niềm vui trọn vẹn trong đêm ăn mừng chiến thắng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng Công an, Giao thông Vận tải chủ động bố trí lực lượng và phương án tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông cho người dân tổ chức ăn mừng thành tích của Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn; có phương án và tập trung lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi cố tình vi phạm, ăn mừng quá khích; cương quyết ngăn chặn, trấn áp những đối tượng đua xe, tổ chức đua xe trái phép gây mất an ninh - trật tự.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông ở trung ương và địa phương chủ động phát đi các thông điệp vận động người dân cổ vũ, ăn mừng văn minh, an toàn giao thông, tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật và hiệu lệnh của lực lượng chức năng điều tiết giao thông.